C’è anche la Lituania tra i Paesi che si giocheranno la vittoria dell’Eurovision 2025 questa sera a Basilea. Sul palco svizzero, la band dei Katarsis proverà a giocarsi il tutto per tutto con “Tavo Akys”, un brano che colpisce per la sua profondità emotiva e per l’intensità interpretativa del gruppo, che ha stupito fino a qui, riuscendo appunto a conquistarsi il passaggio in finale, anche con ottimi riscontri da parte del gruppo. Ma cosa ne pensano i fan di quello che i Katarsis hanno portato sul palco dell’Eurovision Song Contest 2025? Il passaggio in finale della band è stato accolto con felicità dai fan che hanno potuto apprezzare il loro brano.

“Sono così felice che si siano qualificati”, “Sono davvero eccellenti e ora capisco perché la Lituania li abbia selezionati”, “Molto buona e diversa dalle altre canzoni” si legge in alcuni commenti. E ancora: “Questo è stato davvero incredibile e super sorprendente. La miglior canzone di quest’anno ma non vincitrice purtroppo perché alla massa questa musica non piace. Vi auguro la top 5 ragazzi! Ciao dal Canada”. Insomma, in generale la canzone della band lituana è piaciuta davvero tanto al pubblico e ai fan che non solo l’hanno votata in semifinale, ma sono pronti a fare lo stesso anche in finale.

Katarsis in finale con “Tavo Akys”: le quote della possibile vittoria

Il brano dei Katarsis è piaciuto molto, tanto che la band lituana ha ottenuto davvero ottimi commenti da parte del pubblico sui social. Secondo i bookmakers, però, una loro vittoria è davvero complicata. Il successo dei Katarsis viene infatti quotato 151 euro dai siti di scommesse e in particolar modo da Lottomatica, che dunque vede come davvero molto improbabile un successo della Lituania. Questo forse perché, come scrivono alcuni nei commenti, non è una musica per massa ma più ragionata e sentita.