Chi è stata Katherine Johnson, la scienziata, impegnata nella matematica e nella fisica, che ha ispirato il film "Il diritto di contare"?

Katherine Johnson, nata nel 1918 a White Sulphur Springs con il cognome Coleman, è stata una grandissima matematica, informatica e fisica statunitense. La sua storia ha ispirato apertamente il film “Il diritto di contare”, girato nel 2016, che ha ottenuto tre candidature ai premi Oscar e tre ai Golden Globe. Katherine Johnson ha lavorato con la Nasa, contribuendo allo sviluppo dei primi computer elettronici. Ha lavorato, inoltre, in ambito astronomico a diversi progetti, calcolando ad esempio le traiettorie delle orbite paraboliche e iperboliche ma non soltanto.

Suo un ruolo di rilievo nelle missioni nello spazio della Nasa, così come anche per il trasferimento sulla Luna. Ma non finisce qui perché Katherine Johnson ha lavorato anche alla progettazione dei primi piani per la missione su Marte. La storia di Katherine Johnson vede la propria grandezza non soltanto nei risultati professionali raggiunti, ma anche nelle lotte che la scienziata ha fatt per tutta la vita.

Katherine Johnson, chi era: una vita spesa per affermare i suoi diritti

Katherine Johnson ha combattuto a lungo per affermarsi nel modo della scienza, della matematica e della fisica, non solamente in quanto donna. Oltre ad essere ritenuta spesso inferiore per via del suo genere, Katherine Johnson ha dovuto combattere anche i pregiudizi derivanti dalle sue origini: è stata infatti la prima donna afroamericana a superare le barriere della segregazione dell’Università della Virginia Occidentale, ma non soltanto. È stata inoltre anche la prima donna, nonché una dei tre studenti afroamericani, ad essere selezionata per la scuola di specializzazione.

Nel 2015, proprio per l’impegno profuso nella matematica, nella fisica e nel campo dei diritti, Katherine Johnson è stata premiata da Barack Obama con la medaglia presidenziale della libertà. La grande scienziata è morta all’età di 101 anni in una casa di riposo, dove era da alcuni anni. Una vita, la sua, passata alla storia per l’impegno profuso nella scienza e nell’affermare i propri diritti.