Katia Buchicchio ospite da Caterina Balivo: chi è la nuova Miss Italia 2025

Lunedì 15 settembre Katia Buchicchio è stata incoronata nuova Miss Italia 2025. A soli due giorni dal trionfo, la giovane sarà ospite a La Volta Buona per raccontare l’emozione della vittoria e svelare i suoi progetti per il futuro. Ma chi è davvero Katia? La Miss ha appena 18 anni e viene da Anzi, un piccolo paese della Basilicata che per la prima volta vede una sua rappresentante conquistare la corona più ambita. Lontana dai riflettori, Katia è una studentessa universitaria al primo anno di Odontoiatria e Protesi Dentaria, scelta arrivata dopo il diploma scientifico e carriera che ha intenzione di continuare anche dopo questa vittoria.

Quello che l’ha resa subito unica agli occhi del pubblico è il suo sorriso. Difatti, Katia è la prima Miss ad affrontare la passerella con l’apparecchio ai denti, un dettaglio che non ha mai cercato di mascherare e che anzi è diventato il suo tratto distintivo. La sua scelta ha attirato l’attenzione di pubblico e media, trasformandosi in un segno di naturalezza e coraggio. Durante la finale al PalaSavelli di Porto San Giorgio ha unito eleganza e spontaneità, riuscendo ad incantare tanto la giuria quanto il pubblico.

Katia Buchicchio ospite a La Volta Buona: la vittoria di Miss Italia 2025

La serata conclusiva di Miss Italia 2025 ha vista superare concorrenti agguerrite come Asia Campanelli (Miss Marche) e Fanny Tardioli (Miss Umbria), portando a casa una vittoria che ha sorpreso ma allo stesso tempo convinto tutti. A incoronarla è stata Patrizia Mirigliani, mentre a presiedere la giuria c’era Francesca Pascale. Dopo l’entusiasmo iniziale, Katia ha ribadito che il suo sogno resta quello di continuare a studiare e diventare dentista, senza rinunciare al percorso che ha scelto prima di iscriversi al concorso.

Inoltre, la 18enne dedicato la vittoria al padre, che l’ha sempre accompagnata alle selezioni e sostenuta con discrezione, e ha raccontato di voler usare questa esperienza come un modo per portare in alto la sua terra. A questo punto, non resta che guardare il talk show di Rai 1 condotto da Caterina Balivo per conoscere meglio la nuova Miss.