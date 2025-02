Katia Follesa è tra le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2025 accanto al conduttore e direttore Carlo Conti. Una bella occasione per l’attrice e conduttrice che da Zelig ha spiccato il volto diventando uno dei volti più amati del piccolo schermo. Il palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo è il sogno di tutte le conduttrici e quest’anno la Follesa avrà l’occasione di realizzarlo, visto che è stata scelta da Carlo Conti come co-conduttrice delle terza serata di giovedì 13 febbraio 2025. “Quando è arrivata la chiamata di Carlo Conti, ho pensato: allora sono importante” – ha detto dalle pagine del Secolo XIX.

Non solo, la comica e conduttrice ha sottolineato: “la fortuna è arrivare all’Ariston a un’età matura: ho 49 anni, 20 di carriera alle spalle”. Per la sua prima volta a Sanremo la Follesa ha un solo obiettivo: godersi il palco e divertirsi. Nessun monologo o altro, anzi ha già annunciato: “non sono una monologhista, né una stand-up comedian”.

Katia Follesa a Sanremo 2025: “il monologo non è cosa mia, non bisogna lanciare per forza messaggi al Festival”

Nessun monologo o discorso impegnato per Katia Follesa al Festival di Sanremo 2025 dove arriverà dopo 20 anni di carriera e successi. Una partecipazione che vive con una consapevolezza diversa, quella di una donna adulta che si è realizzata nel lavoro e che vuole viversi questa esperienza senza per forza di cosa lasciare il segno o lanciare un messaggio di serio al pubblico. Anzi, intervistata dal Secolo XIX alla vigilia della partenza della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, la Follesa ha anticipato: “non sarò la portavoce di nessuno e neanche quella che salverà il mondo, ma porterò me stessa e quello che so fare meglio, far ridere la gente”.

Non solo, Katia Follesa ha parlato anche delle sue compagne d’avventura: Miriam Leone ed Elettra Lamborghini su cui ha detto “sono entrambe molto diverse da me, non so che cosa abbia in mente Carlo, lo scopriremo nei prossimi giorni”. Infine impossibile non parlare della prima polemica di Sanremo: l’esclusione di Emis Killa che ha deciso di abbandonare la kermesse dopo essere stato coinvolto in una presunta indagine per associazione a delinquere e il conseguente Daspo. “E’ stata una scelta coraggiosa, e anche intelligente” – ha detto la comica.