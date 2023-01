Chi è Kayma (Ori Toledano), Concerto per la pace/ L’israeliano e quell’incontro con Papà Francesco

Chi è Kayma (Ori Toledano), famoso cantante israeliano figlio d’arte

Ori Toledano in arte Kayma è un musicista israeliano, nato a Tel Aviv nel 1985 da una famiglia di artisti, che si esibirà al Concerto per la pace. Una buona parte della sua infanzia l’ha vissuta nello studio di registrazione gestito da suo padre. I suoi genitori hanno divorziato quando lui ha otto anni e con i suoi due fratelli maggiori Tal e Eran è andato a vivere con la madre Liora. Suo padre Gal Toledano è un famoso cantante israeliano. Nel 1982 ha rappresentato Israele alla competizione “Eurovision Song Contest”. Nonostante Kayma sia cresciuto in una famiglia di musicisti, è stato sempre scoraggiato a intraprendere questa professione. In quarta elementare ha preso in mano per la prima volta una chitarra e da quel momento ha deciso che avrebbe fatto parte della sua vita. All’età di sedici anni ha iniziato a lavorare in un bar di Tel Aviv. Sua madre dopo il divorzio si è trasferita a Chicago e ha sposato un altro uomo. Anche suo padre ha formato una nuova famiglia mettendo al mondo tre figli.

Bianca Balti, foto nuda dopo mastectomia/ Instagram: top model mostra cicatrici

Da adolescente ha iniziato a scrivere musica, chiuso nella sua stanza da letto. Ha studiato presso la “SAE Institute” e di seguito ha inaugurato il suo studio di registrazione. A vent’anni si è cimentato nel comporre musiche per il cinema. Ha scelto come nome d’arte “Kayma”, perché in ebraico significa “esistere”. Il suo primo album dal titolo “Mid site notes”, lo ha pubblicato a giugno del 2022. Le canzoni più famose sono: “Onsitelover e Learn to say no”. Tra le tante musiche che ha prodotto ce ne sono alcune che accompagnano gli spot pubblicitari di marchi famosi quali Pepsi e Subaru. Prima di iniziare la carriera da solista, ha lavorato con lo pseudonimo di “Snowstar Company”. Nel 2022 si è fatto conoscere al pubblico italiano partecipando all’evento musicale “Battiti Live”.

Vasco Rossi, l'augurio di Capodanno 2023 é un giallo/ C'entra Tiziano Ferro

Kayma (Ori Toledano) incontra Papà Francesco

In occasione del Concerto di Natale, l’artista Kayma ha avuto l’onore di conoscere Papa Francesco e fargli direttamente gli auguri per il suo compleanno. Sul suo profilo Instagram c’è una foto che lo ritrae di fronte al Pontefice mentre gli stringe la mano. Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, non è solito condividere queste notizie con i suoi fan. È sposato e ha due figli, di cui una ragazzina di nome Aliyah. La sua abitazione è a Tel Aviv precisamente a Dalit Namirovsky a pochi passi dal suo studio di registrazione, poco distante dal mare. In “Learn To Say No” l’artista si toglie la maschera e si presenta a nudo davanti al suo pubblico. La canzone nasce in un periodo di crisi d’identità dell’artista. Una sera ha imbracciato la chitarra e nella sua stanza d’albergo di Londra ha dato vita a questa canzone, frutto di una rinnovata consapevolezza.

LEGGI ANCHE:

Hachiko, il film con l'Akita protagonista/ Dichiarato monumento naturale nel 1931

© RIPRODUZIONE RISERVATA