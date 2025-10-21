Chi è Kemal Alagol, il presunto nuovo fidanzato di Belen Rodriguez: scatta il bacio e gossip esplode, la showgirl argentina è innamorata?

Belen Rodriguez si è fidanzata? Scatta il bacio con Kemal Alagol ed il gossip esplode

Nuovo amore per Belen Rodriguez? La showgirl argentina è stata paparazzata dai giornalisti di Chi in compagnia di un misterioso uomo ed a giudicare dalle foto sembra proprio che ci sia del tenero. Negli scatti apparsi sul magazine Belen e Kemal passeggiano per le vie di Milano e cenano insieme, poi lui la accompagna in hotel, portando la valigia e dimostrandosi un vero e proprio gentleman. E non è tutto perché successivamente c’è stato anche un bacio tra i due.

I paparazzi di Chi, infatti, tra i vari scatti hanno immortalato anche un tenero bacio tra Belen Rodriguez e il nuovo presunto fidanzato Kemal Alagol. A questo punto il gossip è esploso è sono già partiti i rumors. I più attenti hanno notato che i due si seguono da tempo sui social ma che solo adesso sono usciti allo scoperto, forse perché la relazione è diventata una cosa più seria. Quel che è certo è che le foto di baci, tenerezze e sguardi complici non lascia spazio ai dubbi: Kemal è il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez?

Chi è Kemal Alagol: il presunto nuovo fidanzato di Belen Rodriguez?

Chi è Kemal Alagol, il presunto nuovo fidanzato di Belen Rodriguez? Sull’uomo le informazioni sono poche ma si sa che è nato in Turchia nel 1990 anche se giovanissimo si è trasferito in Italia dove ha studiato e si è laureato in Medicina all’Università Vita Salute di Milano. Dal 2020 è iscritto all’Albo provinciale dei Medici Chirurghi di Milano con la laurea in Medicina e Chirurgia, è un chirurgo e vive tra Roma e Milano. Lontano dal mondo dello spettacolo ma è molto conosciuto nel jet set perché molti dei suoi clienti sono personaggi noti e famosi. La showgirl ha un nuovo amore?

Al momento la diretta interessata tace ma in quest’ultimi mesi sono tanti i presunti flirt che gli sono stati attribuiti, da Nicolò De Tomassi a un presunto ritorno di fiamma con Antonino Spinalbese. In una recente intervista Belen ha confessato che dopo il periodo buio che ha attraversato è pronta a rimettersi in gioco e innamorarsi: “Ora sto bene, mi diverto, sono felice. Voglio poter conoscere e frequentare una persona serenamente, alla luce del sole. Senza le pressioni e le aspettative di prima”.