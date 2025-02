Mentre in Italia l’hype è tutto per il prossimo Festival di Sanremo, gli Stati Uniti d’America sono in fermento per il Super Bowl 2025: l’evento sportivo più atteso dell’anno. La scena è tutta della contesa tra Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles nella finale di NFL ma, come ogni anno, l’occasione agonistica incontra lo show e soprattutto la musica. Quest’anno il palco è tutto di Kendrick Lamar, già nella storia dell’evento ancor prima della sua imminente esibizione. E’ infatti il primo rapper – da solista – ad esibirsi all’Halftime show nella storia del Super Bowl; motivo ulteriore per osservare con particolare esibizione quella che sarà la sua performance nell’evento più atteso dell’anno negli USA.

Ma chi è Kendrick Lamar, perchè è ricaduta su di lui la scelta per l’Halftime show al Super Bowl 2025? In realtà sono in molti ad aver apprezzato le sue gesta pur non essendo affini al genere rap; negli ultimi anni si è distinto come mattatore della scena discografica sfornando un successo dietro l’altro. Proprio a proposito di record e ‘prime volte’, nel 2018 è stato il primo rapper a conquistare il Premio Pulitzer per la musica.

Kendrik Lamar al Super Bowl 2025: il ‘seme’ delle difficoltà per un successo planetario

Un’infanzia difficile in California tra problemi economici e la necessità di supportare la sua famiglia; da giovanissimo si mette in evidenza per il suo talento naturale, la scrittura. Kendrick Lamar è l’ennesimo esempio di resilienza, di come l’arte sia talvolta salvifica nel merito di circostanze di vita avverse; una sorta di ancora per gli affetti e la chiave di volta per un’intera esistenza. L’apice, o ulteriore trampolino di lancio, è dunque l’esibizione all’Halftime show – prima volta per un rapper – al Super Bowl 2025.

22 Grammy Awards, 11 Video MTV Video Music Award, e ancora: 3 American Music Awards e potremmo ancora andare avanti; questi alcuni dei riconoscimenti ottenuti da Kendrick Lamar. Un palmarès che vale abbastanza come giustificazione alla scelta come artista di punta al prossimo Super Bowl 2025: “Sono costantemente in crescita, ancora in viaggio…”.

Esibizione in diretta e video: Dove e quando seguire Kendrick Lamar all’Halftime Show del Super Bowl 2025

Dato l’hype, in molti si staranno chiedendo dove sarà possibile vedere l’esibizione di Kendrick Lamar al Super Bowl 2025 durante l’Halftime Show. L’evento, previsto per le 00.30 di questa notte – 10 febbraio 2025 – sarà visibile sulla piattaforma di streaming DAZN, in chiaro su Italia 1 o direttamente sui canali ufficiali dell’evento e sul sito della NFL.