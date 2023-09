CHI È KEREM ALISIK, FEKERLI DI TERRA AMARA/ “Mio padre non ha mai potuto vedermi recitare, un dolore grande”

Kerem Alisik, l’attore che interpreta Ali Rahmet Fekeli nella serie ‘Terra amara‘ si racconta a Silvia Toffanin nel corso della puntata di Verissimo del 30 settembre. “Il mio è un personaggio che mi piace molto. – ha ammesso – È molto saggio ma al contempo soffre molto. Io voglio tanto bene a questo personaggio, mi sta nel cuore. Ho cercato di interpretarlo mettendoci tutto me stesso.”

Suo padre è molto famoso in Turchia proprio come attore; di lui Kerem dice: “Mio padre era una leggenda, un attore molto rispettato. Non ha segnato un’epoca, l’ha inventata. Io ho recitato per la prima volta a 5 anni, in quell’occasione sono stato una sorta di guest, diciamo così. Purtroppo quando ho deciso di diventare davvero un attore mio padre se n’è andato, non ha mai potuto scoprirlo. Il mio rimpianto più grande è proprio questo.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Kerem Alisik di Terra Amara ospite a Verissimo

Kerem Alisik, l’attore che interpreta Ali Rahmet Fekeli nella serie ‘Terra amara‘ si racconta ai microfoni di Silvia Toffanin nella nuova puntata di Verissimo. L’attore turco è uno dei tanti della soap campione d’ascolti di Canale 5 che ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori. Un ruolo che gli ha sicuramente cambiato la vita permettendogli anche di farsi conoscere in Italia, un paese di cui è sempre stato perdutamente innamorato. L’attore, intervistato dal settimanale Chi, ha parlato del suo personaggio facendo delle doverose precisazioni e differenze tra lui e Ali Rahmet Fekeli: “io sono più dinamico, più sereno e ho un senso dell’umorismo che non troviamo in Fekeli. Il personaggio della serie, invece, con il suo linguaggio del corpo e la sua energia interiore, ha un approccio più serioso. In lui la speranza è alimentata dalla sofferenza”.

Non solo, l’attore ha poi confessato del suo grande amore per l’Italia: “a luglio sono stato in Sicilia per una cerimonia di premiazione. Adoro la cucina italiana! Le fettuccine Alfredo e lo sfincione palermitano sono tra i miei piatti preferiti. Ci sono alcuni posti che rivisiterei, co me Positano, Amalfi, Capri e Taormina. Sono curioso di vedere Milano e a settembre ci andrò”.

Kerem Alisik di Terra Amara: “Adoro l’Italia e la cucina italiana”

Oltre alla passione per l’Italia e la cucina italiana, Kerem Alisik di Terra Amara ha scritto anche un libro di poesie. A rivelarlo è stato proprio l’attore dalle pagine del settimanale Chi: “mentre studiavo in collegio ho iniziato a scrivere poesie malinconiche a mia madre e, in seguito, questa passione mi ha portato a pubblicare alcuni libri. Le poesie sono lo specchio della vita reale”.

Infine impossibile non parlare di Terra Amara e del suo personaggio di cui ha rivelato alcune anticipazioni. Il personaggio di Ali Rahmet Fekeli vivrà un momento molto difficile nella soap per la morte di una persona a lui molto cara con l’attore che ha anticipato: “non vorrei rovinare la sorpresa dando troppe informazioni sulle prossime puntate. Posso solo dire che Fekeli è un personaggio forte e affronterà la vita, ma senza opporsi al proprio destino”.











