Chi è Khady Gueye, concorrente Isola dei Famosi 2024/ Fidanzato? I chiarimenti su Irama, le apparizioni in TV

Tra i nuovi concorrenti annunciati all’Isola dei Famosi 2024 c’è anche l’affascinante Khady Gueye. Nata in Senegal, Khady ha 26 anni ed è una modella per diversi brand di moda. È arrivata in Italia quando aveva 6 anni insieme alla madre e a uno dei fratelli per ritrovare il padre che già da anni viveva e lavorava nel nostro paese. Viene notata giovanissima da un talent scout ma Khady decide inizialmente di dedicarsi agli studi, assecondando la volontà di suo padre.

Solo successivamente approda totalmente al mondo della moda, iniziando a lavorare per vari brand. Tuttavia, non si dedica soltanto a questo. Poco dopo fa il suo esordio sul piccolo schermo in una trasmissione molto nota al pubblico giovane: Ex in the beach. È il 2021 e, proprio nella trasmissione, ritrova il suo ex Dario. Ma oggi Khady Gueye ha un fidanzato? I gossip sulla sua vita amorosa non finiscono qui, perché la modella è stata associata anche ad un noto cantante italiano: Irama.

Irama è stato il fidanzato di Khady Gueye? Il chiarimento della modella

Nell’estate del 2023 si è parlato di un possibile flirt tra Khady Gueye e Irama. A far discutere è stata in particolare un’intervista che la modella avrebbe rilasciato e nella quale avrebbe dichiarato di voler un figlio da lui. Intervista che è stata però, in un secondo momento, smentita dalla diretta interessata via social. “Ciao, guarda ho visto che hai ripubblicato il giornale lo non sono la fidanzata di Irama e hanno totalmente storpiato le parole che ho detto nell’intervista; – è stata la risposta della modella al gossip riportato da Deianira Marzano – Sto già prendendo provvedimenti a riguardo Ti chiederei cortesemente di non alimentare la cosa soprattutto perché non sono cose veritiere.

Lui ha la sua vita io ho la mia non è la prima volta che mi associate a lui non stiamo insieme”, ha poi aggiunto. Chissà che la questione non venga ulteriormente approfondita proprio all’Isola dei Famosi 2024. Al momento, comunque, non sembra che Khady Gueye abbia un fidanzato.











