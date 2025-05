La giovane cantante Klavdia sarà una delle protagoniste dell’Eurovision 2025, manifestazione che si terrà in Svizzera il 15 Maggio 2025. Klavdia rappresenterà la Grecia con la canzone Asteromata, un brano in quel di Basilea dal grande significato e che come vedremo è senza dubbio tra i più significativi nella manifestazione canora a livello europeo.

Klavdia, il cui vero nome è Klaudia Papadopoulou, è una cantante greca nata il 18 Agosto 2002 ad Aspropyrgos nell’Attica ed è diventata famosa a livello musicale nel 2018, quando a soli 16 anni, si è messa in mostra alla quinta edizione di The Voice of Greece ed anche senza portare a casa la vittoria Klavdia si è messa in mostra con tutto il suo talento.

Nel corso della sua apparizione a The Voice Klavdia è entrata nel team di Helena Paparizou, cantante greca che nel lontano 2005 ha vinto anch’essa l’Eurovision. L’artista ha avuto un contratto con l’etichetta Panik Records ed ha ricevuto grandi consensi con il brano Lonely Heart. Negli anni Klavdia ha pubblicato varie canzoni ed ha ottenuto davvero un grande successo.

Klavdia canta Asteromata all’Eurovision 2025: un significato molto importante

Klavdia è molto famosa tra i giovani nel suo paese, ha oltre 200 mila follower e negli anni ha avuto un grande successo, attuando collaborazioni con artisti famosi del suo paese quali Konstantinos Argyros e Giorgos Samparis. Possiamo notare l’artista anche per particolari quanto originali occhiali neri e la canzone Asteromata è il suo ultimo brano, che ha avuto grande successo e che presenterà all’Eurovision 2025.

Asteromata è una canzone greca dal grande significato e Klavdia trasmette mediante questo brano un messaggio riguardo il genocidio dei greci del Ponto dopo la prima guerra Mondiale. In generale questo brano ha l’obiettivo di onorare la vita di tutti quelli che purtroppo e loro malgrado sono stati costretti a lasciare il proprio paese.

Asteromata vuole trasmettere un messaggio di speranza e l’artista vuole dare u messaggio importante con questa canzone. Il brano è stato scritto da Klaudia Papadopoulou e dai compositori del team Arcade, un team noto in Grecia anche per aver collaborato alla realizzazione di altre canzoni per le edizioni passate dell’Eurovision, ovviamente per la Grecia.

Il video di Asteromata, di Klavdia, alla seconda semifinale dell’Eurovision 2025