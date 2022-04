Chi è Kungs/ Da “Never Going Home” alla misteriosa fidanzata

Kungs è uno dei protagonisti della nuova puntata della kermesse musicale “MCS – Viaggio della musica” trasmessa lunedì 18 aprile 2022 in prima serata su Italia. Il dj francese è uno dei più talentuosi degli ultimi anni e ha fatto ballare milioni di persona con la super hit “This girl” con cui ha trionfato anche durante l’edizione 2016 dell’Italia al Coca Cola Summer Festival. Valentin Brunel, questo il suo vero nome, è nato a Nizza ma sin da bambino si appassiona al mondo della musica. Un sogno che ha trasformato in realtà grazie anche all’appoggio della famiglia che l’ha sempre sostenuto ed incoraggio.

Dopo il grande successo di “This Girl”, il dj francese è riuscito a fare ancora meglio con la hit “Never going home” con cui ha infranto ogni record. Basti pensare: più di 5 miliardi di stream per la canzone più ballata dell’estate 2021. Un vero e proprio trionfo per il giovanissimo dj francese che con il suo brano “Never going home” ha ricevuto il premio nel 2021 per il brano più ascoltato e venduto dell’anno secondo i numeri confermati da EarOne e FIMI. “Da quando è uscito il remix di “This girl” è cambiato tutto per me, prima ero uno studente, ma adesso posso vivere di musica” – ha detto il dj francese.

Kungs è fidanzato? Mistero sulla fidanzata

Nato e cresciuto con la musica, Kungs ai microfoni di 105 cosa ascoltava da ragazzino: “ascoltavo i The Kooks e nel primo mio disco c’era un campionamento di una loro canzone. Tra i dj italiani mi piacciono i Bloody Beetroots e sono loro il motivo per cui ho cominciato a mettere i dischi”. Parlando poi di dj presi a modello ha aggiunto: “tra i dj che amo di più c’è sicuramente Martin Solveig che è un amico, so che anche voi italiani lo apprezzate molto, è nel mio cuore…”. Ma passiamo alla vita privata: in tanti si chiedono se è fidanzato oppure no! A soli 19 anni il dj francese è sicuramente molto richiesto, ma si sa davvero poco sulla sua vita privata e sentimentale.

In realtà proprio il dj sui social è uscito allo scoperto pubblicando una foto in compagnia di una bellissima ragazza di nome Ivanka Milenko. Sarà davvero lei la misteriosa fidanzata?











