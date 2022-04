Chi è Kurt Galea, il fidanzato di Emma Muscat/ “Amico, amante e anima gemella”

Chi è Kurt Galea?

Kurt Galea è il fidanzato di Emma Muscat, la giovane cantante di Amici che rappresenterà Malta all’Eurovision Song Contest 2022. Dopo la relazione con il rapper Biondo, conosciuto proprio nel seguitissimo talent show Amici di Maria De Filippi, la cantante di origini maltesi ha conosciuto Kurt Galea. Tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine e da diverso tempo sono insperabili. Chi è Kurt Galea? Prima di tutto possiamo dirvi che è totalmente estraneo al mondo della televisione e dello spettacolo. I due hanno una cosa in comune: sono entrambi originari di Malta e questa cosa è stata importante all’inizio della loro conoscenza avventura durante l’estate 2021. Proprio a Kurt, Emma ha dedicato un romantico post condiviso sui social in cui ha scritto: “il suo migliore amico, il suo amante, la sua anima gemella…”.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: dal GF VIP al primo figlio Gabriele/ "Il nostro amore è un film romantico"

Non è dato sapere di più sul conto di Kurt visto che sono davvero pochissime le informazioni che circolano sul suo conto. Sui social non è molto attivo e non sappiamo neppure il tipo di lavoro svolto.

Emma Muscat all’Eurovision 2022: la cantante sarà col fidanzato Kurt Galea?

Emma Muscat e Kurt Galea sono una coppia da circa un anno. Si conosce davvero poco sulla loro storia d’amore e i fan sono sempre più curiosi. Chissà che il giovane compagno non decida di accompagnare la fidanzata Emma a Torino dove sarà protagonista con il brano “I am what i am” durante l’Eurovision Song Contest 2022. La Muscat, infatti, è stata scelta per rappresentare il suo paese, Malta, e in tanti si domandano se sarà accompagnata o meno dal suo fidanzato. Proprio la cantante di Amici parlando della prossima esperienza all’Eurovision 2022 ha rivelato: sono molto grata all’Italia per tutto l’affetto che mi ha sempre dimostrato, la considero come la mia seconda casa, purtroppo se mi vorrà votare lo potrà fare solo se arriverò in finale… In ogni caso, sto ricevendo molti messaggi di apprezzamento da parte di tutti gli italiani nei confronti della mia canzone”.

Enzo Paolo Turchi, chi è il marito di Carmen Russo?/ Una lunga carriera ma "una pensione da fame"

Infine ha spiegato il motivo che l’ha spinta a cambiare il brano in gara: da “Out of Sight” a “I Am What I Am”: “mi è sembrato più adatto all’Eurovision Song Contest, una manifestazione seguita da 200milioni di persone. Si tratta di un messaggio universale, un inno all’accettazione di se stessi. E’ un brano in cui mi riconosco davvero. Appena l’ho ascoltato mi sono ritrovata molto in quelle parole e l’ho fatto mio”.

LEGGI ANCHE:

Ezio Bastianelli ex marito Angela Melillo/ "Finito l'incantesimo e nell'intimità..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA