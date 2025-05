Kyle Alessandro con “Lighter” è il cantante rappresentante della Norvegia in gara all’Eurovision 2025. Durante la prima semifinale Kylie ha conquistato il pubblico della St. Jakobshalle a Basilea, in Svizzera accedendo così alla finale che decreterà la canzone vincitrice della 69esima edizione dell’annuale concorso canoro. Il giovane cantante è in gara con un brano potente scritto a quattro mani con Adam Woods: un inno alla resilienza e alla forza interiore che è nato prendendo spunto dalla battaglia che la madre ha dovuto compiere contro il cancro. Una prova importante per Alessandro che ha iniziato la sua carriera giovanissimo, a soli 10 anni, partecipando al programma Norske Talenter, la versione norvegese di Got Talent.

Una partecipazione che ha lasciato il segno visto che Alessandro ha vinto il Golden Buzzer. Successivamente è tornato in gara nel 2023 Melodi Grand Prix con il gruppo Umami Tsunami. La svolta è arrivata nel 2025 quando ha vinto il Melodi Grand Prix con il brano Lighter conquistandosi così l’accesso all’Eurovision.

Kyle Alessandro, “Lighter” finalista per la Norvegia all’Eurovision 2025

La performance di Kyle Alessandro sulle note di “Lighter” durante la prima semifinale dell’Eurovision 2025 non è passata affatto inosservata. Sui social, infatti, sono tantissimi i commenti da parte degli utenti che hanno apprezzato la prova del giovane cantante anche se non mancano le critiche. “Chiamare una persona etero “twink” non è molto inclusivo. Perché dare per scontato l’identità di qualcuno?” – scrive un utente, mentre un altro sottolinea – ” La voce non era proprio impeccabile, ma è stata comunque un’ottima performance. Sicuramente tra i primi 10 in finale”.

E ancora: “La Norvegia è proprio come l’Eurovision avrebbe dovuto essere. Un adorabile twink vestito con un’armatura gotica in maglia di ferro, con una voce impeccabile, passi di danza eleganti e un sacco di effetti pirotecnici. Sembra la forma più autentica di una canzone dell’Eurovision, e adoro proprio questo. 10/10 Norvegia, senza note!”. Che dire: Kyle Alessandro si è conquistato la finale e chissà che non possa trionfare per la Norvegia!