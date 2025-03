Già bonas di Avanti un altro, Laura Cremaschi è una showgirl molto conosciuta e amata, che ha preso parte a numerosi programmi tv. Nata a Bergamo nel 1987, Laura Cremaschi non ha vissuto una vita semplice. Durante l’infanzia e l’adolescenza non ha avuto infatti la famiglia unita che avrebbe sognato e anzi, ha dovuto fare i conti con l’abbandono. Il papà è andato via dopo la separazione con la moglie e ha lasciato anche la figlia da sola. La donna, dunque, si è trovata a crescere da sola la bambina: una situazione non semplice, ancor di più alla luce del fatto che lei l’avesse avuta a soli 19 anni. “Mio padre tradì mia madre, ma tradendo lei aveva tradito anche me, perché piano piano si è allontanato sempre di più fino ad abbandonarmi” ha raccontato la showgirl in un’intervista a Verissimo. L’uomo, infatti, dopo essere andato via di casa non ha più avuto contatti con la bambina.

Una situazione che ha segnato in maniera importante Laura Cremaschi, che si è trovata a dover condividere con un senso di abbandono importante fin da bambina. Anche perché dopo la separazione dal marito, la mamma di Laura Cremaschi non è stata la madre che lei avrebbe voluto. Tante mancanze e situazioni che hanno costretto la ragazza ad andare via di casa. Nonostante ciò, Laura ha spiegato che solamente più avanti è riuscita a perdonarla per non essersi presa cura di lei. Laura Cremaschi ha lasciato la casa della mamma a 16 anni ed è stata cresciuta dalla zia, dopo aver ricevuto l’ennesimo rifiuto del padre, che non le ha aperto la porta di casa.

Laura Cremaschi, chi è: il titolo di Miss Padania nel 2006. Oggi…

Nonostante il dolore dell’abbandono, Laura Cremaschi ha avuto la forza di seguire i suoi sogni e nel 2006 ha preso parte a Miss Padania, vincendo il concorso. È poi arrivata in tv nel ruolo della bonas di Avanti un altro. Nel 2023 Laura Cremaschi si è invece laureata in psicologia. Non sappiamo se oggi Laura Cremaschi sia o meno fidanzata: ha avuto una storia d’amore con Andrea Perone, ex marito di Sabrina Ferilli. Di recente avrebbe avuto invece una storia con Alessandro Moggi, procuratore sportivo.