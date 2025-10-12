Compagna di Giorgio Panariello, chi è la donna al suo fianco? Felice con Claudia Maria Capellini: "Sarei stato un buon padre"

Giorgio Panariello ha avuto, nel corso della sua vita, diverse storie d’amore. La sua storia più lunga è stata quella con Elena Metti, che ha avuto al suo fianco per ben diciassette anni. Non è stata però, quella con Elena, l’unica relazione duratura. Dopo questo lungo fidanzamento, Giorgia Panariello è stato fidanzato anche con Elisa Isoardi e successivamente con Dalila Frassanito. Nonostante le diverse relazioni avute, il comico non si è mai sposato, non avendo trovato probabilmente la donna in grado di cambiargli definitivamente la vita.

Tra i grandi rimpianti di Giorgio Panariello c’è però quello di non aver mai avuto figli. In nessuna relazione, infatti, il comico ha sentito di compiere questo importante passo. “Non sono mai venuti i figli, non avendo avuto una famiglia regolare, non c’è stato un passaggio di consegne. Non avevo paragoni, non sentivo il senso della famiglia in quanto tale”. Giorgio, nonostante non abbia avuto bambini, si è sempre detto convinto che sarebbe stato un papà meraviglioso.

Compagna di Giorgio Panariello, chi è: l’amore per Claudia Maria Capellini

Dopo le lunghe storie d’amore vissute, Giorgio Panariello ha trovato la serenità al fianco di Claudia Maria Capellini, che ha ben 25 anni in meno di lui. Claudia Maria, la compagna di Giorgio Panariello, è originaria di Cremona, dove è nata nel 1985. Dopo aver lavorato a lungo nel mondo della moda, si è dedicata alle relazioni pubbliche per diverse aziende. Attualmente vive a Milano, proprio con il comico, suo compagno dal 2016. Nonostante la grande differenza di età, Giorgio e Claudia Maria sembrano avere un rapporto unico e obiettivi comuni: il loro amore, infatti, va avanti ormai da 9 anni.

“È una ragazza che mi dà un grande equilibrio, una grande serenità e questo nella vita è importantissimo” raccontava qualche anno fa Giorgio Panariello a Verissimo. “Quando trovi una persona che ami, che ti dà anche la serenità, ti senti sostenuto” ha sottolineato ancora.