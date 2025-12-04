Chi è la compagna di Marco Masini? Il cantante ha rivelato di avere una fidanzata senza spiegare di chi si tratti: la confessione

Chi è la compagna di Marco Masini? “C’è una donna”

Marco Masini è sempre stato particolarmente riservato. Il cantante fiorentino, che in passato ha firmato alcuni grandi successi della musica italiana, è pronto a prendere parte a Sanremo in coppia con Fedez. Proprio per via della notizia della sua partecipazione alla kermesse musicale si sono riaccesi i riflettori su di lui, e dunque anche sulla sua vita privata. Ma cosa sappiamo di quella che è la sua vita sentimentale? E in particolar modo, chi è la compagna di Marco Masini? A parlare della sua vita privata, di recente, è stato proprio Masini, che ha rivelato sulle pagine dei giornali: “Ho una compagna da qualche anno, punto e basta”.

Chi è la compagna di Marco Masini? Riservatezza e privacy per il cantante

Marco Masini, come dicevamo, è sempre stato molto riservato e raramente ha parlato della sua vita privata, raccontandone i dettagli. Il cantante, come dicevamo, non si è mai sposato e in passato ha avuto diverse frequentazioni, come quella con Aurora Nardozzi, con la quale è stato per diversi anni. La storia si è poi conclusa per via della differenza di età e ora nella vita di Masini ci sarebbe un’altra donna. A confermarlo, dicevamo, è stato proprio lui, sottolineando di avere un compagna da qualche anno.

Ma chi è la compagna di Marco Masini? Non è chiara l’identità della donna al fianco del cantante: i due sarebbero fidanzati da diversi anni ma Marco ha voluto solamente chiarire di avere una compagna, senza però rendere noto chi sia. Così come ha fatto in gioventù, Marco Masini continua a vivere infatti nella riservatezza, senza rendere noti i dettagli sulla sua vita privata, per proteggere se stesso e sicuramente anche la donna al suo fianco. Dunque, ancora top secret l’identità della fidanzata di Masini.