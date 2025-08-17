Chi era la compagna di Pippo Baudo? Non è chiaro se il conduttore abbia avuto o meno una donna negli ultimi anni della sua vita ma...

Chi è la compagna di Pippo Baudo? Dubbi sulla sua assistente

Pippo Baudo potrebbe aver avuto una compagna negli ultimi anni della sua vita. Ma da cosa si evince? Nelle condoglianze e nei messaggi social arrivati dai colleghi e da diversi cantanti, viene spesso menzionata una donna, Dina, oltre alla figlia Tiziana. Ma chi è questa Dina? Si tratta della compagna di Pippo Baudo? Dina Minna è l’assistenza storica di Pippo Baudo, al suo fianco praticamente da tantissimi anni. Basti pensare che di lei parlò persino Katia Ricciarelli durante il periodo del divorzio dal marito, affermando di essere per lui meno importante di Dina, la sua assistente.

Eppure nonostante questo, Baudo ha sempre smentito una relazione sentimentale con Dina Minna. Tra loro, dunque, non ci sarebbe stato niente se non un grandissimo affetto e una stima reciproca, visto il periodo di lunga collaborazione insieme. A lei sono arrivate le condoglianze di diversi personaggi del mondo dello spettacolo, che certamente erano a conoscenza del grande legame tra loro.

Chi è la compagna di Pippo Baudo? Ultimi anni di silenzio

Ieri, 16 agosto 2025, si è spento Pippo Baudo, grande conduttore televisivo che ha avuto tantissime avventure professionali di enorme successo nella sua straordinaria vita. Molto attiva anche la vita sentimentale di Pippo, che ha avuto due mogli e diverse compagne. L’ultima donna della quale si ha notizia certa è Katia Ricciarelli, sposata nel 1986: i due si sono poi separati nel 2004 e da quel momento non sono state più rese pubbliche storie di Pippo Baudo.

Cosa sappiamo, dunque, della sua vita sentimentale? Chi è l’ultima compagna di Pippo Baudo? Non è neppure chiaro se ne avesse o meno una, considerando la riservatezza degli ultimi anni. Pippo, infatti, non ha mai parlato di una donna al suo fianco, almeno non dopo la fine della storia con Katia Ricciarelli. Per questa ragione in tanti hanno pensato che Pippo Baudo fosse ormai single da anni, ma non è certo che sia così.

