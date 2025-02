Dubbi e incertezze attanagliano l’inizio de L’Isola dei Famosi. La diciottesima edizione, andata in onda nel 2024, è stata la meno vista di sempre in valori assoluti con una media di 2.152.000 telespettatori. L’idea di Pier Silvio Berlusconi di affidare la conduzione del reality a Vladimir Luxuria è stata respinta da parte del pubblico.

Isola dei Famosi a rischio cancellazione/ Ilary Blasi pronta a tornare con il Grande Fratello?

Alla luce di questo, la società di produzione Banijay avrebbe deciso di esplorare altre opzioni. Chi conduce L’Isola dei Famosi 2025? Tra i nomi che emergono con forza, quello di Veronica Gentili sembra essere in pole position, anche se non sono mancati pareri contrastanti.

Veronica Gentili conduttrice de L’Isola dei Famosi? Il rilancio dopo Vladimir Luxuria

Secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Dandolo su Dagospia, i dirigenti di Cologno Monzese avrebbero mostrato un forte interesse per la conduttrice de Le Iene, apprezzando la sua capacità. Banijay, invece, non sembra entusiasta della scelta.

L’Isola dei Famosi cancellata da Mediaset?/ Cosa sta succedendo dietro le quinte del reality show

L’eventuale arrivo di Veronica Gentili alla conduzione de L’Isola dei Famosi 2025 potrebbe rappresentare un tentativo di rilanciare il format che, negli ultimi anni, ha visto alcune difficoltà nel mantenere il pubblico coinvolto.

Isola dei Famosi in onda su Canale 5 registrata o in diretta? Le ipotesi al vaglio

Si prospettano cambiamenti anche in merito alla programmazione del reality. Mediaset potrebbe decidere di rimodulare la messa in onda de L’Isola 2025, per evitare sovrapposizioni tra Grande Fratello e The Couple.

Le ultime voci suggeriscono che la prossima edizione potrebbe essere trasmessa in una modalità differente rispetto al consueto formato in diretta. L’ipotesi più accreditata è quella di rinunciare alla diretta, con la possibilità di posticipare la messa in onda a data da destinarsi.

Veronica Gentili conduttrice dell'Isola dei Famosi 2025?/ Il nome della conduttrice in pole: le altre ipotesi

Quando inizia L’Isola dei Famosi 2025? Il periodo di messa in onda ostacolato da The Couple

Secondo fonti vicine a Fanpage, l’andamento di The Couple condotto da Ilary Blasi e le sue tempistiche potrebbero influire sulla diciannovesima edizione. Se il nuovo reality dovesse concludersi a fine maggio, potrebbe essere messa in onda in un periodo successivo, con una registrazione anticipata degli episodi per evitare sovrapposizioni.