Antonio Zequila è fidanzato o single? Vita privata top secret dopo la fine della storia con Manuela Festa.

Antonio Zequila è da anni protagonista del mondo dello spettacolo italiano. Oltre ad essere un attore, ha partecipato anche a diversi programmi televisivi, compresi reality come l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello. Antonio Zequila, nel corso della propria vita, è stato spesso anche al centro del gossip per le sue storie d’amore ma oggi è fidanzato?

Sul suo profilo Instagram dove condivide diversi contenuti sia del suo lavoro che delle serate che trascorre con gli amici, ad oggi, non ci sono notizie sulla presenza di una nuova fidanzata nella sua vita. Zequila, così, potrebbe essere single o avere una fidanzata che, tuttavia, per il momento, è top secret. Tuttavia, ospite di Monica Setta, nel salotto di Storie di donne al bivio, Zequila potrebbe svelare qualche dettaglio in più sulla sua vita privata.

Antonio Zequila e la storia finita con Manuela Festa

L’ultima fidanzata ufficiale di Antonio Zequila è stata Manuela Festa. I due si erano conosciuti a Sanremo e sin da subito c’era stata un’intesa speciale che li ha portati a frequentarsi fino a decidere di provarci davvero fidanzandosi. Una storia di cui Zequila ha parlato anche in diverse interviste e che sembrava avesse tutti i presupposti per durare a lungo.

A febbraio 2025, è stata Manuela Festa ad annunciare la fine della relazione. Dopo varie crisi che hanno provato a superare, è arrivata la scelta di mettere un punto definitivo alla relazione. Dopo l’addio a Manuela Festa, dunque, Zequila ha ritrovato l’amore o è ancora single? Ad oggi, sembrerebbe che il cuore di Zequila sia libero ma il condizionale è d’obbligo.

