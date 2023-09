Chi è la fidanzata di Arnold Cardaropoli del Grande Fratello 2023?/ “Lei ha la mia stessa storia”

Chi è la fidanzata di Cardaropoli: “Ha 21 anni, ma è molto matura”

Arnold Cardaropoli, nonostante si sia dichiarato single, ha rivelato di aver frequentato una ragazza prima di entrare al Grande Fratello 2023. Il nuovo concorrente, in confidenza a Claudio, ha parlato della 21enne mora con occhi azzurri che gli ha rubato il cuore: “Ci frequentiamo da un mese e mezzo, quindi giustamente dopo poco.”

E ancora: “Però, l’ho resa partecipe del mio ingresso al Grande Fratello. L’ha presa bene perchè la cosa che abbiamo fatto di più, prima di entrare, è stata parlare di ogni situazione. Ha 21 anni sulla carta, ma nella testa è molto più matura perchè e se avesse raccontato la sua di storia sarebbe qua dentro. ”

Arnold Cardaropoli: “Io e lei abbiamo la stessa storia”

Con occhi sognanti, il social media manager ha raccontato in quali circostanze l’ha conosciuta e per qualche motivo si è interessato a lei: “Sai cos’è che ci ha avvicinati? Io ero in un momento in cui non volevo impegnarmi, però se tu incontri una persona che ti piace i piani saltano” afferma il gieffino.

Arnold Cardaropoli ha poi rivelato di condividere con la sua possibile futura fidanzata, il proprio trascorso problematico: “Non la conosco benissimo, però, in quel poco tempo che ci siamo frequentati ho capito che è identica a me. Lei ha vissuto le stesse cose che ho vissuto io, ha avuto problemi da piccola con la sua famiglia d’origine, come me è stata presa in affidamento, come me è stata adottata e ha una sorella che definisce ‘speciale’; poi ci sono una serie di similitudini e situazioni che abbiamo vissuto che parlando ti trovi. ” Insomma, nonostante non stiano ancora ufficialmente insieme il concorrente sembra già innamorato. Ecco la clip ufficiale.

