Fidanzata Can Yaman, conosciamo meglio Sara Bluma: dalla storia nata sotto i riflettori ai sospetti di rottura che preoccupano i fan.

Fidanzata Can Yaman, conosciamo meglio Sara Bluma

Can Yaman e Sara Bluma sono stati al centro della cronaca rosa per tutta l’estate e non solo, in particolare da quando si sono mostrati insieme all’Italian Global Series Festival in questo 2025. I due hanno poi sfilato alla Mostra del Cinema di Venezia ufficializzando la relazione davanti ai fan, che sono subito impazziti di gioia nel vederli così complici. Ma soprattutto, nel vedere l’attore finalmente felice e fidanzato dopo anni di speculazioni sulla sua vita sentimentale.

Can Yaman e Diletta Leotta perché si sono lasciati?/ "E' stato un amore da favola, veloce e bello"

Purtroppo il sogno non è durato molto, dato che negli ultimi mesi si parla continuamente di rottura tra Can Yaman e Sara Bluma visti alcuni gesti sui social che hanno preoccupato il pubblico. Infatti, l’ultima foto che hanno condiviso insieme risale a fine ottobre mentre i due erano insieme a Tenerife, dove lei lo aveva accompagnato mentre lui girava “Kaplan” famosa serie internazionale a cui ha preso parte. Poi il silenzio totale: Can Yaman e la fidanzata sembrano essere scomparsi dai social. Ma non è finita qui!

Genitori Can Yaman, chi sono Guven e Guldem e origini/ "Provengo da una famiglia umile"

Can Yaman e Sara Bluma sono in crisi? Perchè si parla di rottura

Pare proprio che Can Yaman e Sara Bluma si siano lasciati. Quello che preoccupa i fan è stato il fatto che entrambi hanno smesso di seguirsi a vicenda sui social. Non solo, lei ha anche deciso di chiudere il suo profilo sparendo da Instagram. “Mi devo delle scuse per tutte le volte che ho messo gli altri al primo posto e ho lasciato me stessa indietro. Per essere rimasta in silenzio quando avevo così tanto da dire”, aveva detto poi la dj durante una comparsa temporanea su Instagram.

Chi è il doppiatore italiano di Can Yaman? Tutto su Daniele Giuliani/ Da DayDreamer, Bitter Sweet a El Turco

Per quanto riguarda Can Yaman, l’attore ha detto la sua a Vanity Fair parlando d’amore: “Le follie dei vent’anni non le fai più. Cresci, diventi un’altra persona. Oggi cerco la semplicità, la casa, la tranquillità. In amore conta come stai tra le quattro mura”, ha dichiarato, “Se riesci a passare tre mesi chiuso in casa con qualcuno e ridere ogni giorno, allora è la persona giusta”. Infine, aveva anche espresso il desiderio di diventare padre, ma quello che lo blocca è la sua vita sul set, intensa e sempre piena di impegni.