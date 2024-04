Chi è la fidanzata di Daniele Radini Tedeschi?/ La vita privata del concorrente dell’Isola dei Famosi 2024

Daniele Radini Tedeschi, la vita privata del naufrago dell’Isola dei Famosi 2024

Nel corso della seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2024 sono sbarcati due nuovi concorrenti. Il cast viene infatti rimpolpato dall’approdo in Honduras di due nuovi naufraghi che, questa sera, si uniscono agli altri compagni di viaggio. Uno è Francesco Benigno, celebre attore di noti film e fiction televisive, l’altro è lo scrittore e critico d’arte Daniele Radini Tedeschi. Proprio quest’ultimo, nel corso della clip di presentazione, ha fatto un breve ritratto di sé definendosi ironicamente “vecchio dentro” e dall'”anima antiquata“. Che cosa sappiamo invece della sua vita privata?

Il nuovo naufrago non ha dato molte informazioni di sé circa la sua vita sentimentale. Si è però definito un Dongiovanni e, al momento, nel suo cuore non ci sarebbe posto per nessuno: “Il termine single è un termine moderno e non posso utilizzarlo: io vivo la condizione del dongiovannismo, che è una dimensione dell’anima“.

Daniele Radini Tedeschi e il presunto flirt con Nina Moric: lo scoop di un anno fa

Daniele Radini Tedeschi è dunque single e, magari, potrebbe trovare l’anima gemella proprio tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2024. Intanto, però, il suo nome non è totalmente sconosciuto al mondo del gossip, dal momento che l’anno scorso è finito su giornali e rotocalchi di cronaca rosa per una presunta relazione con Nina Moric. Lo scoop risale a marzo 2023 ed era stato sganciato dal settimanale Chi, che aveva paparazzato il critico d’arte in dolce compagnia della modella per le strade di Milano, mano nella mano durante una passeggiata.

Entrambi sono legati alla comune passione per l’arte, tant’è che la Moric aveva inaugurato anche una sua collezione in una mostra tenuta a Bergamo. Tuttavia, dopo quel gossip, non si è più saputo nulla del loro presunto flirt. Al momento nella vita del neo-naufrago non ci sarebbe nessuna fidanzata, dunque il suo cuore è attualmente libero.











