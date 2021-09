Chi è la fidanzata di Gaudiano/ Mistero sulla voce di “Polvere da sparo”

Gaudiano è fidanzato? Se si, chi è la fidanzata? Il giovane cantautore di “Polvere da sparo” è stato travolto da una grandissima popolarità dopo la vittoria nella categoria Nuove Proposte dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2021. Un brano intenso in cui il cantante emergente ha raccontato la malattia del padre Ciro. Un dolore immane che il cantante ha voluto raccontare in musica e parole. Intanto è scoppiato il toto-gossip: Gaudiano ha una fidanzata? Ebbene possiamo rivelarvi che il giovane cantante pugliese è felicemente fidanzato. Non è dato sapere però chi è questa ragazza, anche se voci di corridoio parlano di una possibile collega cantautrice.

Al momento il cantautore non ha voluto rivelare altri dettagli sulla sua fidanzata né tantomeno sulla vita privata. Una scelta condivisibile quella del cantautore che sui social condivide tantissime foto della sua vita privata e lavorativa, ma preferisce tenere il massimo segreto sulla sua vita sentimentale.

Se Gaudiano preferisce la discrezione sulla sua vita privata e sulla fidanzata, non fa lo stesso se si tratta di musica. Il vincitore di Sanremo Giovani 2021, infatti, si è fatto notare dalla critica e dal pubblico con la struggente “Polvere da sparo”, un brano che ha presentato così: “è la canzone che non avrei mai voluto scrivere. Credevo di non essere all’altezza del dolore che provo, invece poi ho trovato le parole o forse loro hanno trovato me. Attraverso la musica riesco ad esorcizzare il trauma. La platea vuota? Forse mi aiuterà a concentrarmi”.

Non solo, intervistato da Postenews.it parlando proprio della vittoria a Sanremo ha confessato: “mi ha fatto crescere tantissimo. Aver vinto con quella canzone significava dare voce non solo alla mia storia personale e al dolore per la perdita di mio padre, ma anche a tutte le persone che hanno vissuto la mia stessa tragedia”. Il cantante è convinto che, grazie alla sua canzone, è riuscito a far conoscere al grande pubblico un argomento troppo spesso considerato un tabù nella musica: la malattia. “Si parla troppo poco della condizione delle famiglie che affrontano questo doloroso percorso. Dall’affetto della gente ho capito che il brano è stato compreso” – ha aggiunto il cantante concludendo – “molti ragazzi sui social mi hanno parlato della loro personale esperienza. C’è troppa poca formazione sulla necessità di condurre uno stile di vita sano e questo porta anche i giovani a dover lottare con queste problematiche”.

