Giulio Carotenuto ha una fidanzata? Il concorrente del Grande Fratello svela la verità sul proprio stato sentimentale.

Giulio Carotenuto, concorrente del Grande Fratello, ha una fidanzata? Il 29enne odontoiatra di Torre Annunziata dal sorriso stupefacente, entra nella casa con il cuore impegnato o totalmente libero pronto a fare breccia in quello delle ragazze che, questa sera, varcheranno la porta rossa della casa più famosa d’Italia? A svelare tutto sul proprio stato sentimentale è lo stesso Giulio che, nel video pubblicato dal Grande Fratello, si definisce un “galantuomo” lasciando intendere di amare corteggiare le donne e conquistarli ricoprendoli di attenzioni. Attualmente, tuttavia, nel cuore di Giulio c’è solo l’amore per la propria famiglia e il proprio lavoro.

L’odontoiatra, infatti, è single e non chiude le porte all’amore, soprattutto ai flirt che potrebbero nascere nel corso dei 100 giorni che potrebbe trascorrere nella casa qualora il pubblico dovesse decidere di salvarlo ogni volta che andrà in nomination.

Giulio Carotenuto: flirt al Grande Fratello 2025?

Nessuna fidanzata, nessuna voglia esplicita di fidanzarsi all’interno della casa del Grande Fratello ma qualora dovesse arrivare la possibilità di avere un flirt, Giulio Carotenuto non direbbe di no. Con il suo sorriso e il suo carattere allegro ed estroverso, l’odontoiatra non nasconde di adorare flirtare e tra le varie concorrenti che, questa sera, varcheranno la porta rossa, potrebbe esserci la ragazza che potrebbe rubargli il cuore.

Tra le concorrenti annunciate, il popolo del web è pronto a scommettere su un interesse di Giulio per Anita che, con la sua bellezza, è già diventata una delle preferite dei fan del reality show. Tuttavia, questa sera, dovrebbe entrare anche la bellissima Grazia che potrebbe far girare la testa al 29enne di Torre Annunziata.