Jannik Sinner e la verità sulle foto con Lara Leito

Occhi puntati su Jannik Sinner che, agli Internazionale di Roma 2025 ha conquistato la finalissima che giocherà domenica 18 maggio contro Alcaraz, il suo eterno rivale. Oltre ad avere gli occhi puntati da parte di tutti gli sportivi, Sinner è diventato anche un obiettivo dei paparazzi che, nei mesi scorsi, l’hanno pizzicato insieme alla bellissima Lara Leito, una modella e influencer russa di 31 anni. Il settimanale Chi li ha pizzicati insieme a Monte Carlo e le foto, pubblicate sul magazine, hanno immediatamente fatto il giro del mondo.

Francesco Fasano a Verissimo: "Tante sofferenze prima di Amici 24"/ "Sono qui grazie ai miei genitori"

Lara Leito è stata così indicata come la nuova fidanzata di Sinner che, in questi anni, ha parlato pochissimo della propria vita privata. Tuttavia, al centro della cronaca sportiva, di Sinenr si è occupato anche il mondo del gossip, soprattutto dopo la fine della storia con la tennista Anna Kalinskaya. Lara Leito, così, sembrava il nuovo capitolo sentimentale del campione che, però, proprio agli Internazionali di Roma, ha spiazzato tutti.

Concita De Gregorio: dagli amori infelici al matrimonio con Alessandro Cecioni/ "Non ero ricambiata e poi..."

Jannik Sinner single: il campione smentisce l’ultimo gossip

Concentratissimo sul campo, Jannik Sinner non sembra aver tempo da dedicare all’amore. Agli Internazionali di Roma, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha spiegato di essere single, di non avere alcuna relazione e di essere stato spiazzato da alcune foto che sono circolate nell’ultimo periodo. Il riferimento è proprio alle foto con Lara Leito che, dunque, non è la nuova fidanzata del campione. Sinner, inoltre, ha spiegato di essere spiazzato anche dall’attenzione che fotografi e giornalisti gli riservano fuori dal campo.

Chi è Alessia Pecchia, finalista Amici 24/ Dal percorso nel talent alle possibilità di vincere

Il cuore del campione, dunque, non batte per nessuna ragazza. Dopo lo stop, è tornato in gara riuscendo a conquistare immediatamente la finale al primo torneo. Tuttavia, con l’estate alle porte, i paparazzi sembrano pronti ad immortalare nuovamente il campione anche in vacanza. Per ora, tuttavia, il cuore di Sinner continua a battere unicamente per il tennis.