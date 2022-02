Chi è la fidanzata di Tananai?/ “Disposto a lasciare il sesso occasionale per…”

Nella terza serata di Sanremo 2022, Tananai interrogato da Amadeus ha risposto: “Sì, sono fidanzato”. In effetti, il brano “Sesso occasionale” potrebbe suggerire un suo periodo di relazioni, per l’appunto, non permamenti, tuttavia non è così. Della vita privata di Tananai non abbiamo molte notizie perché il cantante è particolarmente riservato da questo punto di vista e non condivide nemmeno troppi momenti privati sui social network. Per questo motivo non si conosce il nome della presunta fidanzata. Intervistato da Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” ha comunque confermato che il brano “Sesso occasionale” non c’entra con le sue tendenze: “Quando ho scritto questa canzone non mi riferivo a un tradimento”. Ha poi aggiunto: “Preferisco te rispetto a un’altra persona che ho incontrato e sono disposto a lasciare da parte il sesso occasionale per dedicarmi a te”.

Tananai bacia un ragazzo nel video di 10k scale/ “Perchè l'ho fatto? Mi andava”

Tananai, dagli esordi nel mondo dalla musica a Fedez

All’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, il cantautore è nato a Milano l’8 maggio del 1995, sotto il segno zodiacale del Toro. Ha 26 anni. Tananai ha iniziato da poco la sua carriera musicale. I primi singoli sono stati lanciati nel 2019, seguiti poi dal primo ep intitolato Piccoli Boati e pubblicato dalla casa discografica Sugar Music. Ha collaborato anche con Fedez nell’ultimo album “Disumano” dell’artista per il brano “Le madri degli altri”. Sempre a “Oggi è un altro giorno” ha dichiarato: “Alla fine sono un ragazzo che fino a pochi mesi fa era in un vialetto a Milano a bere con gli amici. Non è che avessi così tanto da offrire, non che adesso io abbia chissà che cosa. La monogamia è una cosa importante, sensata e seria.” Tananai è in gara a Sanremo 2022 con il brano “Sesso occasionale”, dopo le prime tre serate del Festival l’artista è risultato ultimo nella classifica generale, pur arrivando dall’ottimo terzo posto maturato in Sanremo Giovani. Riuscirà a migliorare la sua posizione?

