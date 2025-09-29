Ha una fidanzata Francesco Rana o single? Il concorrente del Grande Fratello 2025 incuriosisce il pubblico che si chiede tutto sulla sua vita privata

Andiamo oggi alla scoperta del nuovo concorrente del Grande Fratello 2025. Lui si chiama Francesco Rana ed è stato annunciato da pochissimo. Da quando il suo nome è uscito fuori, i social si stanno già chiedendo tutto sulla sua vita privata: è single o fidanzato? La maggior parte dei membri del cast di quest’anno sembra essere senza partner, un motivo in più per ampliare la possibilità che si creino flirt lampo una volta entrati nella casa più spiata d’Italia.

Ci si augura infatti che nel reality di Simona Ventura si creino dinamiche spontanee tra persone semplici e non avvezze al mondo dei VIP, e questo pare il caso di Francesco Rana, agente di Polizia a Giovinazzo. Nato in provincia di Bari, ha realizzato il sogno di lavorare per lo Stato, e allo stesso tempo segue il calcio e la pallavolo, tifando per l’Inter. Nato il 23 settembre 1996 è del segno della Bilancia e sui social si chiama @ranafrancesco. Passiamo subito a scoprire se il ragazzo è single o fidanzato.

Ha una fidanzata Francesco Rana o è single? Cosa si scopre dai social

Francesco Rana è fidanzato? Al momento sui suoi profili non risulta una compagna al suo fianco, e per questo i telespettatori ipotizzano che sia single. Insieme a lui entrano nella casa del Grande Fratello 2025 anche Giulio Carotenuto, dentista di professione, Francesca Carrara tradita dall’ex fidanzato, Omer Elomari, siriano dal passato difficile. Ci sono poi Anita Mazzotta che di professione fa la piercer e il pugile Matteo Azzali. Da poco è stata annunciata Grazia Kendi mentre resta in bilico il nome del modello Jonas Pepe.

