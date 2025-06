La Giss è sbarcata all'Isola dei Famosi 2025 per fare una sorpresa alla migliore amica Jasmin Salvati e ha letteralmente sconvolto il gruppo

Serata di grandi sorprese all’Isola dei Famosi 2025. La settima puntata è stata caratterizzata da una serie di arrivi in Honduras, e non di nuovi concorrenti, bensì di parenti dei naufraghi ancora in gioco (e non solo!). Sì, perché in Honduras è arrivata anche la migliore amica di Jasmin Salvati, nota come La Giss, influencer calabrese scoppiettante, che ha lasciato tutti senza parole con il suo approdo sull’ultima spiaggia.

Dopo aver superato una prova fisica, fatta di cocchi e nuotate nel mare agitato da parte di Dino Giarrusso, è arrivata una sorpresa per i naufragi, anzi, solo per una di loro: la bella Jasmin ha potuto riabbracciare la sua migliore amica in una scena fatta di urla e sgomento. Con tanto di stivali Camperos, la Giss si è gettata tra le braccia dell’amica, mentre, attoniti, i presenti hanno assistito alla scena.

La Giss arriva all’Isola dei Famosi 2025: le stoccate di Selvaggia Lucarelli in studio

Intanto non sono mancate battute dallo studio sul look della Giss e sulle unghie lunghe e affilate. “Quelle sono utili perché ci aprirà i cocchi!”, è stata la battuta di Selvaggia Lucarelli, ospite speciale in studio della settima puntata dell’Isola dei Famosi. C’è chi invece ha fatto notare che La Giss potrebbe pescarci con quelle unghie. Lei, ancora incredula della sua presenza in Honduras, si è detta felice dell’opportunità, poi ha risposto alla questione pesca: “Io non sono brava col pesce però regalerò tanti sorrisi!”, sono state le sue parole di fronte ai naufraghi ancora tra l’incertezza e la delusione di non aver ricevuto un altro tipo di sorpresa (magari alimentare).

