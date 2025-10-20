Chi era la mamma di Anita Mazzotta, che è venuta a mancare recentemente, e quale era la sua malattia: il racconto doloroso della gieffina

L’infanzia di Anita Mazzotta non è stata semplice, e le difficoltà sorte in quel periodo hanno anche caratterizzato un complesso rapporto con la sua mamma. Nella Casa del Grande Fratello, la gieffina – che stasera farà il suo ritorno ufficiale come concorrente – ha parlato spesso della sua complicata infanzia e del legame nato tardi con la sua mamma. È proprio la sua mamma che oggi Anita piange, perché la donna è morta di recente dopo aver combattuto contro una brutta malattia della quale, tuttavia, non conosciamo l’identità.

Come dicevamo, Anita ha parlato spesso del legame con la sua mamma, nella Casa, e in un’occasione ha dichiarato: “Il rapporto con mia madre si è instaurato tardi, l’ho vissuta tardi perché lei era impegnata a lavorare, aveva un doppio lavoro: faceva la barista e lavorava in fabbrica.”

Chi era la mamma di Anita Mazzotta: le rivelazioni della gieffina al Grande Fratello

La mamma di Anita Mazzotta svolgeva due lavori dopo la rottura col compagno e padre di Anita, con la quale la gieffina non ha buoni rapporti. Per mantenere i suoi figli – Anita ha anche un fratello – e aiutare i suoi genitori, con i quali i figli hanno poi iniziato a vivere, la donna lavorava giorno e notte, trascorrendo di conseguenza ben poco tempo con la famiglia. Anita l’ha descritta come una donna che ha combattuto tanto nella sua vita, che ha dovuto affrontare tante difficoltà e dolori, per ultima la malattia. La gieffina ha raccontato di momenti molto difficili anche dal punto di vista economico, ai quali ha dovuto far fronte alla fame vera, nonostante il doppio lavoro della madre (che era l’unica a provvedere al sostentamento della famiglia). La sua perdita arriva oggi come un duro colpo per la ragazza, che ne ha già passate tante nella sua giovane vita.

