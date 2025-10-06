Anita Mazzotta ha raccontato del rapporto con sua madre al Grande Fratello 2025. Un rapporto particolare e che si è fortificato negli anni.

Chi è la mamma di Anita Mazzotta? Una domanda che nasce spontanea rispetto ai racconti fatti dalla concorrente del Grande Fratello, che ha ammesso fin dall’inizio di aver avuto un’infanzia piuttosto difficile e ha raccontato di aver avuto un rapporto altalenante – ma che è cambiato negli anni – proprio con sua madre.

L’infanzia di Anita Mazzotta è stata segnata dal divorzio dei suoi genitori che ha di fatto segnato in maniera decisa e molto importante la sua vita. Dal momento del divorzio la piccola Anita non ha più avuto rapporti con il padre ed ha vissuto alcuni momenti con grande difficoltà economiche. Ma queste cose hanno fortificato il carattere della donna.

In questi primi giorni del reality Anita ha raccontato parlando con Francesco di come sia stato duro all’inizio perchè la madre – quando lei era piccola – lavorava sempre e ha sottolineato: “Ho vissuto tardi mia madre, faceva il doppio lavoro e dormiva solo due ore al giorno. Era sia una barista che l’operaia in fabbrica, non la vedevo mai”.

Anita Mazzotta e il legame con la madre: la rivelazione a Francesco

Un rapporto molto difficile ed Anita Mazzotta ha raccontato all’uomo di aver un rapporto speciale con sua madre, come dimostrano anche alcuni tatuaggi sul suo corpo. La ragazza ha raccontato anche con abbastanza orgoglio: “Questo braccio l’ha pensato tutto mia madre“, parlando sui tatuaggi che ha attaccato direttamente alla sua pelle.

Un tatuaggio sul braccio che significa sia forza che fragilità e testimonia le difficoltà che sia Anita che sua madre hanno vissuto durante la loro vita. Un rapporto che prima era lontano ed invece ora vede le due donne molto unite con Anita che ha raccontato ad un estasiato Francesco queste parole:

“Negli ultimi anni abbiamo fortificato molto il nostro rapporto. Prima ero diverso, anche perché io ero adolescente, invece adesso lei è praticamente una mamma per amica” ha raccontato la ragazza ricordando cosi la nota serie tv. Anche Francesco ha apprezzato sottolineando come questo rapporto sia molto piacevole e raccontando di come anche lui abbia un grande rapporto con sua madre.