Chi è la mamma di Anita Mazzotta? La concorrente del Grande Fratello ha dovuto abbandonare il gioco a causa dell'aggravarsi per le sue condizioni

Solo pochi giorni fa Anita Mazzotta ha dovuto abbandonare il Grande Fratello. Chiamata in confessionale dagli autori, la giovane concorrente ha dovuto lasciare la casa: a quanto pare, infatti, si sarebbero aggravate le condizioni della madre, malata. Ma chi è la mamma di Anita Mazzotta, figura fondamentale nella vita della figlia, che dal primo giorno ha parlato di lei? A quanto pare, il loro rapporto non sarebbe sempre stato semplice: Anita, infatti, ha molto sofferto per il divorzio dei suoi genitori da bambina e ha dovuto fare i conti con il senso di abbandono vissuto a causa dell’addio del papà.

Proprio durante gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza, Anita Mazzotta ha avuto un rapporto altalenante con la mamma, che con gli anni fortunatamente è migliorato e si è stretto sempre più. La lontananza che sentiva con la madre, infatti, spesso era dovuta anche al fatto che la mamma lavorasse, per sopperire anche all’assenza del papà.

“Ho vissuto tardi mia madre, faceva il doppio lavoro e dormiva solo due ore al giorno. Era sia una barista che l’operaia in fabbrica, non la vedevo mai” ha raccontato proprio durante l’esperienza al Grande Fratello.

Chi è la mamma di Anita Mazzotta: la donna sta male

Anita Mazzotta ha raccontato che la mamma ha una malattia: nonostante questo, la concorrente ha scelto di partecipare al Grande Fratello, proprio per volere della mamma.

Proprio durante l’esperienza nella Casa sembrerebbe che le condizioni della donna siano peggiorate, tanto che Anita è stata costretta ad abbandonare il gioco, lasciando sotto shock gli altri concorrenti. Non sappiamo come stia ora la donna, che potrà però contare sull’affetto della figlia.

