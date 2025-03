CHI È LA MAMMA DI EMA STOKHOLMA? “L’HO CAPITA E NON LA ODIO PIU’ MA OGGI…”

Chi è la mamma di Ema Stokholma e cosa sappiamo delle violenze e gli abusi subiti quando era piccola? Oggi pomeriggio la 41enne conduttrice tv e radiofonica sarà nuovamente tra i protagonisti del nutrito cast di ospiti di “Verissimo” per una intervista in esclusiva e nel corso della quale tornerà sicuramente su un argomento molto sentito da lei e sul quale nel corso dell’ultimo periodo si era aperta molto, vale a dire l’orrendo periodo vissuto nella sua infanzia in Francia, prima di arrivare in Italia, e della relazione con quella madre che l’aveva anche istigata a buttarsi da un ponte. Se in un altro pezzo quest’oggi abbiamo parlato del suo fratello maggior Gwendal, con cui ha condiviso quegli anni difficili, qui scopriamo chi è la mamma di Ema Stokholma e cosa sappiamo della signora Dominique, morta alcuni anni fa di leucemia stando a quello che si apprende

Chi è Gwendal, fratello di Ema Stokholma/ "Siamo l’unica famiglia che abbiamo": l'infanzia difficile e...

Per raccontare chi è la mamma di Ema Stokholma dobbiamo tornare indietro negli Anni Ottanta e precisamente al 1983, anno di nascita della futura disc jockey e scrittrice: Morwenn Moguerou, questo il suo nome di battesimo, è cresciuta assieme a Gwendal con una madre single, dato che il padre, di origini italiane, era già tornato in patria prima della sua nascita. “Mia madre era un mostro ma non la odio” aveva rivelato tempo fa, accennando una delle prime volte alle violenze, sia fisiche sia psicologiche, che aveva dovuto subire. “Una volta è arrivata a portarmi su un ponte e a spronarmi a buttarmi di sotto. Stavo per farlo” aveva detto Ema proprio a “Verissimo”, accennando a una realtà in cui non poteva parlare a nessuno di quel dolore e ogni volta che tentava la fuga da casa cera qualcuno che la riportava lì…

Simona Cavallari ha un fidanzato? "Single ma felice"/ "Aspetto un uomo che mi ami davvero"

MAMMA DOMINIQUE, IL RICORDO DI EMA: “URLA E BOTTE IN CASA, REGNAVA IL…”

Scoprendo chi è la mamma di Ema Stokholma c’è poi l’episodio della fuga definitiva in Italia per la futura conduttrice che intraprenderà felicemente una carriera nel mondo dello spettacolo e deciderà pure di cambiare nome, come a voler praticare una cesura con quella vita. “Tra la Provenza e i monti ho passato i primi dodici anni della mia vita. Gli anni più brutti” aveva rivelato in una lunga intervista a ‘Vanity Fair’: “Eravamo noi tre, io, Gwendal e nostra madre in una casa dove regnava il silenzio quasi sempre” aveva proseguito parlando di urla e botte, oltre che dei problemi psicologici della donna che amava infliggere pure delle umiliazioni alla figlia. “Provavo a compensare la violenza che subivo a casa con l’affetto dei miei amici (…) Stavo spesso fuori casa e questo mi ha aiutato a capire che potevo essere indipendente. Per questo a quindici anni, quando sono venuta a sapere della mia seconda bocciatura (…) sono scappata di casa”.

Simona Cavallari, la malattia: ha sofferto di depressione/ "Non avevo più voglia di vivere"

Il resto è storia nota, con la rinascita per Morwenn e la possibilità di ripensare a quegli anni come un incubo lontano, ma senza più rancore per quella donna: e nel nostro racconto su chi è la mamma di Ema Stokholma possiamo aggiungere un altro tassello, desunto dall’ospitata della donna a “Fisica dell’amore” di Vincenzo Schettini: Mia madre era molto violenta, era una persona con gravi problemi psicologici ma nessuno se ne è mai accorto e quindi nessuno ci ha mai dato una mano (…) Io non sono nata cattiva, ma nel corso del tempo ho provato ad esserlo per vedere se quella potesse essere la mia ‘difesa’” aveva spiegato, rivelando che per lei la scuola era stata fondamentale per salvarsi la vita e che oggi, a distanza di tanti anni, come peraltro aveva detto a “Verissimo”, non è certo arrivata al perdono di mamma Dominique, ma “l’ho capita, e mi basta così. Non la odio più”.