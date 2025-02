CHI È LA MAMMA DI EMANUELA AURELI? IL CORDOGLIO SOCIAL DI ORIETTA BERTI E…

Chi è la mamma di Emanuela Aureli e com’è morta? Nel corso dell’appuntamento del sabato con “Verissimo”, ci sarà infatti l’esordio negli studi televisivi del talk show condotto da Silvia Toffanin della 51enne attrice e imitatrice umbra che, in questa circostanza, non solo si racconterà al pubblico di aficionados del rotocalco di Canale 5 che ancora non la conosco, ma si aprirà su una vicenda particolarmente dolorosa che l’ha toccata di recente, ovvero la morte di mamma Giuliana, di cui peraltro aveva parlato lo scorso mese. Scopriamo chi è la mamma di Emanuela Aureli e anche qualcosa del rapporto dell’attrice con la donna, scomparsa da poco, attraverso il ricordo dell’artista di Terni.

Chi sono Sergio Di Folco e Giulio, marito e figlio di Emanuela Aureli/ "Non volevo innamorarmi più ma lui..."

Per raccontare chi è la mamma di Emanuela Aureli, come accennato, possiamo rifarci a una intervista che la 51enne aveva concesso qualche tempo fa: in attesa di ascoltare il suo ricordo nel salotto di “Verissimo”, dobbiamo ricordare che a metà gennaio l’imitatrice aveva dato la notizia della scomparsa della donna. “Mamma mia adorata, che colpo al cuore!” aveva scritto sui propri canali social Emanuela Aureli il 13 gennaio, allegando una bella foto sorridente di mamma Giuliana e condividendo con i propri follower il doloro per la sua perdita. “Tu che mi hai sempre dato i giusti consigli, le carezze più belle, una dolcezza unica” proseguiva il post dell’artista, a cui avevano risposto in tanti, colleghi e follower, stringendosi attorno a lei. Tuttavia non sono note le cause della scomparsa della madre ma è probabile che la Aureli dica qualcosa sull’argomento questo pomeriggio.

Jelinek, chi è il padre biologico di Mercedesz Henger/ "Con lui solo una telefonata, non voleva conoscermi"

EMANUELA AURELI, ADDIO ALLA MADRE GIULIANA: “I CONSIGLI E LE CAREZZE CHE…”

Scoprendo chi è la mamma di Emanuela Aureli, possiamo riferirci proprio a quel toccante post di commiato scritto dalla figlia per capire qualcosa del loro rapporto e di come la signora Giuliana sia stata importante nella sua carriera. “Senza di te nulla sarà più come prima. Sarai per sempre dentro di noi!” aveva proseguito l’attrice umbra prima di rivolgere un’invocazione rivolta al CIelo e affidare la madre al suo nuovo percorso: “Che Dio illumini il tuo cammino. Riposa in pace”. Ricordiamo anche che, per via di quell’improvviso lutto, la Aureli aveva dovuto annullare e rinviare a data da destinarsi una delle tappe del suo spettacolo che sta portando in tour.

Teresanna Pugliese, chi è?/ Dall'infanzia dalle suore al successo a Uomini e Donne: "ho costruito tanto"

Infatti, negli ultimi tempi la 51enne è protagonista con la tournée di “Mamma ho perso l’Aureli!”, una sorta di ‘one woman show’ in cui la diretta interessata presenta una carrellata di voci e personaggi, riproponendo anche alcuni cavalli di battaglia che l’hanno resa celebre. E dopo l’annullamento della tappa dello show presso il cine-teatro Olimpia di Campobello di Mazara, con la locale organizzazione che si era unita al coro di condoglianze, erano arrivati pure i messaggi di cordoglio di diverse personalità dello spettacolo. Tra questi ad esempio Rossella Erra e quello scritto da Mietta (“Amore mio quanto mi dispiace, ti abbraccio forte”), a cui ha fatto seguito anche il commento con le condoglianze da parte di Orietta Berti.