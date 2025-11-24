Chi è la mamma di Grazia Kendi, concorrente del Grande Fratello? E in che rapporti è con il padre da cui si è separata?

Spesso dietro un sorriso c’è un grande dolore ed è quello di Grazia Kendi, che in un momento di sconforto nei giorni giorni ha detto che nessuno l’ha mai amata davvero e che difficilmente troverà mai qualcuno che possa vederla come una persona da amare totalmente. Non ha citato tra queste persone neanche i suoi genitori, che si sono separati quando aveva soltanto cinque anni.

CHI È IL PRIMO CONCORRENTE FINALISTA DEL GRANDE FRATELLO 2025?/ Zero soprese: è Giulia Soponari: "Grazie!"

Chi è la madre della concorrente del Grande Fratello? Non si sa il nome della donna in questione. Si sa che si è separata dal padre della figlia molto presto e poi si è rifatta una vita con un nuovo compagno. Con quest’ultimo non ha avuto subito un bel rapporto, ma dopo un po’ di anni si è finalmente sentita accettata da lui.

Grande Fratello, Simona Ventura: "Nessun provvedimento su Jonas e Omer"/ Spunta gesto volgarissimo di Pepe

Grazia Kendi sulla madre: “Non ha nessun rapporto con mio padre”

Alla fine, però, Grazia Kendi è riuscita a instaurare un bel rapporto con il compagno della mamma perché è cambiato l’atteggiamento nei suoi confronti e ora “mi tratta come se fossi sua figlia”, come ha raccontato lei stessa in un frangente nella casa del Grande Fratello. Ma come sono i rapporti tra sua mamma e suo padre? “Non esiste da sempre”.

Stando alle sue parole il padre ha sofferto pervia della separazione dalla mamma, ma quest’ultima no. Per fortuna, però, la concorrente non ha vissuto male la loro separazione nonostante fosse molto giovane. Non ha vissuto quest’ultimi giorni con il sorriso sulle labbra per via di quello che è successo con Mattia e la sua fidanzata Carlotta.

Omer Elomari attacca l'ex fidanzato di Rasha Younes: "Il cagnolino è lui, poverino!"/ Dura replica al GF