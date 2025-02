Mamma Iago Garcia: il rapporto con l’attore spagnolo

Iago Garcia continua ad essere molto discreto e riservato parlando pochissimo della propria vita privata. Dopo il rientro nella casa del Grande Fratello, grazie al ripescaggio, tuttavia, l’attore spagnolo ha cominciato a raccontarsi di più soprattutto con i concorrenti che non aveva conosciuto durante la sua prima permanenza nella Casa. Garcia, infatti, ha legato molto con Stefania Orlando con cui trascorre davvero diverso tempo. Insieme, l’attore e la conduttrice si raccontano confidandosi anche ciò che hanno affrontato nel corso degli anni. Parlando dei genitori con Stefania Orlando, così, Garcia ha parlato anche del rapporto che ha con la mamma.

L’attore spagnolo ha spiegato di aver avuto un padre molto severo che, sin da quando era piccolo, gli faceva rispettare dure regole. Desideroso di trovare la propria strada e la propria libertà,, Garcia è andato via di casa quando era molto giovane ritrovando il rapporto con la mamma solo in età adulta.

Iago Garcia e il rapporto con la mamma

Iago Garcia ha svelato di aver perso il padre circa due anni fa. Un evento traumatico e doloroso per la famiglia dell’attore che ha provato a stare accanto alla madre. “Mi sono avvicinata di più alla mia mamma che è una grande lettrice. Lei ama molto leggere. Lei è molto fiera del modo in cui mi sono mostrato in questa casa. Lei non parla italiano, ha visto le puntate dopo ma è molto fiera di me”, ha detto l’attore.

“Anche il mio papà lo era ma c’è voluto tanto tempo”, ha aggiunto ancora l’attore. “Senza il mio papà mi sono avvicinato tanto alla mia mamma. E’ giovane, ha 69 anni ed è bella”, ha detto ancora Iago sfoggiando l’orgoglio di figlio innamorato della madre.