Barbara D'Urso ha raccontato di aver incontrato la mamma di Pasquale La Rocca fuori dagli studi di Ballando con le stelle 2025: "È mia suocera"

Pasquale La Rocca è uno dei ballerini più amati e apprezzati di Ballando con le stelle, nonchè tra i più vincenti del programma. Quest’anno, la sua concorrente è Barbara D’Urso, e lui si è detto sin da subito ‘onorato’ di fare squadra con lei, che da anni è una conduttrice che apprezza e segue non soltanto lui, ma soprattutto la sua mamma. “Lei ti adora!”, ha ammesso Pasquale, durante una chiacchierata con Barbara, tanto che i due hanno iniziato a scherzare sulla possibilità di organizzare un incontro per conoscerla. Ebbene, questo incontro pare ci sia già stato.

Barbara D’Urso ha ammesso di aver incontrato la mamma di Pasquale La Rocca pochi giorni fa, e che la donna si è mostrata emozionatissima ed entusiasta di questa conoscenza. “Ho incontrato mia suocera, mio suocero e la mia piccola cognata. Siamo una bella famiglia napoletana.”, ha esordito con ironia la conduttrice, svelando poi com’è andato l’incontro.

Barbara D’Urso ha incontrato la mamma di Pasquale La Rocca fuori dagli studi di Ballando con le stelle 2025: cos’è successo

Barbara D’Urso ha spiegato che la mamma di Pasquale La Rocca “era incredula, al contrario del figlio, che non sapeva neanche chi fossi, – ha poi ammesso, stuzzicando il ballerino – sua mamma invece mi ha dato soddisfazione, la sorella quasi tremava! Lui invece dice ‘è un grande onore’, la cosa che ha detto anche a tutte le altre. Credo che lo lascerò!”, ha scherzato sul finale. Pasquale, invece, si è difeso, sottolineando di non essere apparso incredulo al loro primo incontro “solo perché ero preparato, l’avevo saputo prima!”, ha spiegato. La mamma, invece, che da anni è fan di Barbara, è rimasta estasiata di fronte alla possibilità di parlare con la sua beniamina.