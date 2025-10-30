Chi è Francesca Carrara mamma di Simone, la rinascita al Grande Fratello: dopo il tradimento dell’ex marito, ritrova se stessa e serenità accanto al figlio.

In questa edizione del Grande Fratello è entrata anche Francesca Carrara insieme al figlio Simone De Bianchi, pronta a fare un percorso importante per ritrovare sè stessa e rivendicare un po’ di serenità nella sua vita.

Direttamente da Roma, Francesca lavora come tappezziera e restauratrice, un’arte che le richiede tanta attenzione e manualità. Di certo è una donna che ha saputo fare di tutto per rialzarsi nella vita, cercando di stare bene per dare un consistente futuro ai suoi figli.

Simone e la rabbia contro il papà Alessio al GF: "Non ci ha detto che aveva un'altra figlia"/ Lui: "Scusami"

Non a caso il ruolo in cui la vediamo è quello di madre di Simone, che sta con lei nella casa del Grande Fratello e con il quale rappresenta un unico concorrente. Francesca Carrara è rimasta incinta giovanissima, a 20 anni, e a 19 aveva sposato quello che poi è stato suo marito per 22 anni. Purtroppo, ad un certo punto la magia si è spezzata e la storia è finita male: lui l’ha tradita, e la scoperta di questo tradimento l’ha distrutta soprattutto perchè il consorte era il suo punto di riferimento.

Simona Ventura asfalta Francesco Rana in diretta al GF/ "Non capisci Omer quando parla? Problema tuo!"

Francesca Carrara, la mamma di Simone al Grande Fratello: “Sono una mamma che fa tutto da sola”

Dopo la separazione dal marito per via del tradimento, Francesca Carrara ha passato un brutto periodo ma ha voluto guardare avanti per il bene della sua famiglia. Durante il video di presentazione al Grande Fratello, la mamma di Simone De Bianchi si è descritta come una donna carismatica, molto solare e piena di energia.

Insomma, per lei entrare nella casa più spiata d’Italia è una vera e propria rinascita, un modo per riscattare quegli anni di dolore e raccontare la sua storia. “Sono una mamma che fa tutto da sola: da mamma e da papà, a volte è faticoso, ma ti ripaga tanto”, ha detto Francesca Carrara, “Io ho ricominciato a vivere dopo il divorzio e adesso sono una mamma che esce, fa festa, va in giro. Niente, che dire? Faccio casino, ve lo dico, faccio casino”.

Jonas Pepe smascherato da Floriana Secondi al GF: "Sei disonesto"/ "Strategia per squalificare Omer Elomari"