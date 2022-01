Chi è la MM Contemporary Dance Company con Roberto Bolle/ Insieme per una performance corale

hi è La sera di Capodanno su Rai 1 andrà in onda il consueto show di Roberto Bolle Danza con me in cui, oltre a numerosi ospiti appartenenti al mondo della danza e della musica parteciperanno al programma anche altre personalità di spicco del mondo del cinema, della televisione e della letteratura. Tra i tanti ospiti presenti in studio ci sarà anche la MM Contemporary Dance Company di Michele Merola.

DANZA CON ME 2022, ROBERTO BOLLE/ Diretta: conducono Serena Rossi e Lillo!

La MM Contemporary Dance Company ha la sua sede a Reggio Emilia ed è stata fondata nel 1999 come centro di produzione per eventi e spettacoli e come promotrice di progetti per favorire scambi e alleanze tra artisti italiani e internazionali.

MM Contemporary Dance Company la compagnia italiana che ha conquistato il mercato internazionale

La MM Contemporary Dance Company oggi è una realtà consolidata all’interno del mondo della danza con all’attivo numerosi spettacoli in tutte le regioni italiane e in festival e rassegne nazionali ed internazionali in paesi come Corea, Colombia, Canada e Russia.

Nicoletta Peyran e Glenne Headly, compagna ed ex Malkovich/ Colpi di fulmine sul set

Il suo fondatore e direttore artistico è Michele Merola che dopo essersi formato all’Ass. Balletto Classico con Liliana Cosi e Marinel Stefanescu a Reggio Emilia. Michele Merola ha all’attivo anche numerose creazioni per altre realtà come Aterballetto, Teatro San Carlo, Teatro Nazionale di Belgrado e Tanzcompagnie Landesbuhnen Sachses di Dresda.

LEGGI ANCHE:

Beppe Menegatti e Francesco, marito e figlio di Carla Fracci/ Un amore senza fine

© RIPRODUZIONE RISERVATA