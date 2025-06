La moglie di Gianfranco Butinar

Gianfranco Butionar è scomparso improvvisamente a 51 anni a causa di un infarto che lo ha colto mentre si trovava sul divano di casa. Una scomparsa improvvisa e che ha lasciato un vuoto nel mondo dello spettacolo italiano e della sua famiglia che ha sempre supportato l’attore pur restando in disparte. Discreto e riservato, Gianfranco Butinar ha sempre protetto la propria vita privata di cui, tuttavia, si conoscono alcuni indizi. Si sa, infatti, che l’attore era impegnato ma non si sa se, effettivamente, si sia mai sposato,

L’attore, inoltre, aveva anche dei figli di cui condivideva alcuni video sui social. Oltre ad essere papà di Lorenzo, Gianfranco Butinar era anche padre di una bambina di nome Frida.

Il dolce video di Gianfranco Butinar con la figlia

Gianfranco Butinar aveva un profilo Instagram dove condivideva video delle sue imitazioni, ma anche dei momenti con i figli. Tra i tanti spunta un video in cui è insieme alla sua bambina, Frida (cliccate qui per vederlo). Nel filmato, l’attore legge un racconto alla sua piccola che prova a seguirlo con attenzione.

Tra i vari contenuti social presenti sul profilo Instagram dell’attore, poi, spuntano anche i video delle sue imitazioni in cui coinvolge il figlio maggiore. Una vita piena, dunque, quella del comico a cui tanti stanno dedicando parole di cordoglio. “Che la Terra ti sia lieve Gianfranco, grazie per tutte le risate che ci hai regalato”, “ddio Gianfranco, salutaci Bruno e fatevi nuovamente due risate insieme… che male, saperti non più qui”, “Assurdo, non ci credo….un mito assoluto, il RE degli imitatori….giovanissimo poi….RIP Gianfrà”, sono alcuni dei commenti che è possibile leggere sotto il suo ultimo post su Instagram.

