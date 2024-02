Chi è La Nina/ Talento versatile tutto da scoprire, cresce l’attesa per il duetto con Big Mama a Sanremo 2024

La Nina, questa sera il duetto con Big Mama a Sanremo 2024

Questa sera, venerdì 9 febbraio, al Festival di Sanremo 2024 va in scena il duetto tra La Nina e Big Mama con una intrigante reinterpretazione di “Lady Marmalade“, celebre hit del 2001 di Christina Aguilera. La combinazione delle loro voci e dei loro stili promette uno spettacolo suggestivo all’Ariston. Nonostante La Nina sia meno conosciuta dal grande pubblico, la sua presenza sul palco desta grande interesse. Nata a Napoli il 14 luglio 1991 come Carola Moccia, La Nina è una talentuosa cantautrice, musicista e attrice. Cresciuta a San Giorgio a Cremano, ha coltivato la sua passione per la musica fin da giovane, grazie al padre musicista e alla madre artista. I primi approcci con la chitarra hanno ispirato la composizione delle sue prime canzoni.

Dopo aver ottenuto la laurea in filosofia e storia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, La Nina ha deciso di dedicarsi interamente alla musica e si è trasferita a Milano. Qui, ha conseguito un master in comunicazione musicale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con artisti affermati come Jovine dei 99 Posse e Roberto Angelini, esibendosi anche nel programma televisivo Gazebo.

Chi è La Nina, storia di un talento versatile

Il suo percorso artistico vede la collaborazione con il produttore e musicista Alfredo Maddaluno, noto come KWSK NINJA, con cui ha formato il duo Yombe nel 2015. Ad un certo punto della sua vita, la cantante si trasferisce Londra, dove ha avuto modo di arricchire la sua esperienza musicale prima di ritornare a vivere tra Milano e Napoli.

Con uno stile artistico che abbina folk e suoni urban, La Nina è riuscita a costruire un repertorio unico e affascinante che ha catturato l’attenzione dei media. La sua partecipazione a Sanremo rappresenta un nuovo importante capitolo nella sua carriera, al fianco di una battagliera Big Mama per condividere una serata indimenticabile.

