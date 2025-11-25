Chi è la nipote morta di Orietta Berti: la ragazza, nipotina acquisita, è scomparsa quando aveva solo 16 anni dopo aver combattuto contro una malattia

Chi è la nipote morta di Orietta Berti: “In famiglia la ricordiamo sempre”

Nella vita di Orietta Berti non sono mancati i grandi dolori, come la morte del papà quando aveva solo 16 anni e quella della sua cara nipotina acquisita, che si chiamava proprio Orietta, come lei. La piccola Orietta, che ancora oggi tutti ricordano con grandissimo affetto, ha passato tantissimo tempo in casa Paterlini-Berti. La giovane, morta a 20 anni a causa di una malattia, era infatti per Orietta e i suoi figli come una di famiglia: della stessa età dei suoi Omar e Otis, da bambina la piccola Orietta ha passato tantissimo tempo con loro, entrando nel cuore di tutti e allo stesso modo lasciando un grande vuoto dopo il suo prematuro addio.

Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti/ Un amore lungo sessant'anni:"Non piaceva a nonna ma..."

La giovane Orietta, figlia di una cara amica di famiglia, ha passato tanto tempo con lei e i suoi figli. Come raccontato infatti dalla Berti, da bambina la sua nipotina acquisita viveva praticamente a in casa sua. Questo perché la suocera di Orietta Berti, mamma di Osvaldo, era una cara amica della mamma della piccola Orietta. “È cresciuta in casa con noi. Sua mamma aveva un negozio grande, quindi l’ha cresciuta la mamma di mio marito Osvaldo per cui era sempre con noi in casa” ha rivelato la cantante.

Orietta Berti sul suicidio di Luigi Tenco: "Mi sono sentita in colpa"/ "Il biglietto? Non ci ho mai creduto"

Chi è la nipote morta di Orietta Berti: “In casa abbiamo le sue foto”

Dopo la diagnosi ricevuta a 17 anni di tumore al pancreas, Orietta ha vissuto solo altri tre anni, morendo quando ne aveva solo 20. Un dolore immenso per tutta la famiglia e in particolar modo per Omar e Otis, cresciuti con lei. “Non c’è giorno in cui non parliamo di lei, in casa abbiamo le sue foto” ha rivelato la cantante. La nipote morta di Orietta Berti è rimasta dunque nel cuore di tutta la famiglia, che ancora oggi, dopo tanti anni, la ricorda con affetto ed emozione.