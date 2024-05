Chi è la nuova compagna di Marco Ligabue e figlio Diego/ “Lei è un appassionata di musica e…”

Nella puntata di oggi a La volta buona sarà ospite Marco Ligabue, fratello minore del più noto Luciano Ligabue. Il cantautore e chitarrista italiano ha avuto diverse soddisfazioni professionali, ma anche la gioia di un nuovo amore grazie al quale è diventato papà per la seconda volta del figlio Diego. Ma che informazioni abbiamo sulla nuova compagna di Marco Ligabue?

“La mia compagnia che è una appassionata di musica. Il parere di Luciano e dei miei musicisti, a cui tengo, a volte rischia di essere troppo da addetti ai lavori. Quindi il primo parere mi piace riceverlo da appassionati di musica” ha dichiarato il cantautore ai microfoni del Corriere della Sera. Esternamente riservato e attento alla privacy, non è dato sapere chi sia la misteriosa dolce metà di cui non ha svelato neanche il nome.

Marco Ligabue nuova compagna e figlio Diego: una famiglia lontana dal gossip

Il fratello minore di Luciano si guarda bene dal raccontare la sua vita privata, evitando il gossip in tutti i modi. La nuova compagna di Marco Ligabue è una donna misteriosa per il pubblico di cui si conosce molto poco, se non il fatto che è sempre la prima a cui il cantautore fa ascoltare i suoi brani per ricevere il suo parere.

Molto più consistenti sono le informazioni del figlio di Marco Ligabue, nato nel 2021, dalla sua attuale relazione: “È difficile. Prima di tutto essere padre. Quando diventi padre è un punto di non ritorno. Con i figli ci vivi tutti i giorni e saranno sempre con te” ha dichiarato al Corriere della Sera: “Diego, che ha un anno e mezzo, lo sto spupazzando, vuole toccare le chitarre ed alcune le ho dovute sacrificare. Quindi anche Diego ha il rock nel sangue. “Le premesse ci sono tutte” ha concluso Marco Ligabue.

