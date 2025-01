Sarebbe davvero una promozione per Federica Panicucci qualora si dovesse rivelare esatto il rumor lanciato dal portale TvBlog ovvero una sua eventuale guida dell’Isola dei Famosi 2025. Il reality show isolano, che partirà in primavera dopo il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, è reduce da edizioni con scarsi risultati in termini di ascolti e in termini di appeal sui social. La conduttrice di Mattino 5 potrebbe davvero essere la scelta giusta per risollevare le sorti del reality show oppure potrebbe risultare una scelta fin troppo azzardata?

Umberto Tozzi canta a Capodanno in Musica 2025, pubblico sconvolto: "Sembra Morgan"/ "Non ha più voce!"

Sempre stando al portale TvBlog, però, Banijay, la casa di produzione del reality show, punterebbe sempre sullo stesso nome che da qualche anno è tornato alla ribalta per questioni che esulano dal mondo della televisione: Ilary Blasi. Il suo sarebbe un ritorno in grande stile che potrebbe essere salutato positivamente dal pubblico che non ha mai smesso di fare il tifo per lei. Ultimamente è stata protagonista di un documentario su Netflix dove il sunto era quello di godersi la vita senza fare troppi progetti e castelli in aria.

Marco Bacini, chi è il compagno di Federica Panicucci/ Il matrimonio rimandato più volte

L’Isola dei Famosi 2025: oltre a Federica Panicucci, anche Elenoire Casalegno in lizza?

Federica Panicucci potrebbe non essere la sola in pole position per quel che concerne la conduzione de L’Isola dei Famosi. Secondo TvBlog oltre alla conduttrice di Mattino 5 in lizza ci sarebbe un altro nome: quello di Elenoire Casalegno. Nell’ultima edizione andata in onda su Canale 5 quest’ultima ha ricoperto il ruolo di inviata ricevendo il plauso da parte di una fetta di pubblico. Anche Vladimir Luxuria, promossa a conduttrice dopo anni da opinionista, è stata apprezzata, ma gli ascolti non hanno premiato la decisione dei vertici di Mediaset. Comunque sia i nomi in lizza sono due: Federica Panicucci ed Elenoire Casalegno. Chi la spunterà alla fine?

Federica Panicucci/ "Capodanno in Musica? Entrare nelle case degli italiani è impegnativo, ma meraviglioso"

Ma il sito TvBlog aggiunge altri retroscena sull’Isola dei Famosi 2025: “Banijay vuole farla solo se avrà la conduttrice e un cast degni di questo nome, altrimenti è inutile farla”. Dopo essersi rincorse negli ultimi mesi le voci di un possibile approdo di Diletta Leotta alla conduzione dell’Isola, secondo il portale, pare che le quotazioni di Diletta Leotta si siano abbassate dopo il flop de La Talpa. La casa di produzione del reality show di Canale5 non vuole rischiare un altro insuccesso considerando che sono ormai anni che non raccoglie più gli ascolti sperati.