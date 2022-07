Chi è la nuova fidanzata di Federico Rossi?/ “Annalisa è solo un’amica per me”

Federico Rossi ha una nuova fidanzata? Dopo la fine della storia d’amore con Paola di Benedetto si parla tanto della vita privata del cantante, ma tutto tace sulla presenza o meno di una nuova donna nella sua vita. Se la ex vincitrice del Grande Fratello Vip ha ritrovato il sorriso tra le braccia del cantante Rkomi, l’ex voce del due Benji & Fede è ancora single anche se non si è mai espresso più di tanto sulla sua vita privata e sentimentale. In tanti hanno ipotizzato che possa essere nata una speciale simpatia con Annalisa Scarrone con cui ha duettato sulle note del tormentone “Movimento lento”. A parlare di un flirt è stato dapprima il settimanale Diva e Donna che scriveva: “c’è chi vocifera ci sia del tenero tra Annalisa e Federico. C’è chi li ha visti dietro le quinte dei Seat Music Awards, all’Arena di Verona, perdersi in complimenti, abbracci e sguardi languidi. Forse condividono non solo un successo ma qualcosa di più”.

A smentire categoricamente il gossip è stato proprio il cantante che, durante una intervista radiofonica, ha dichiarato: “ma Annalisa è un’amica per me. Non è che perché abbiamo fatto una canzone insieme, vuol dire che sia successo qualcosa. È una grande amica che conosco da tantissimo tempo e abbiamo un bel rapporto”.

Federico Rossi è single? Non c’è traccia di una fidanzata

Se tutto tace sulla vita privata di Federico Rossi e sulla presenza o meno di una fidanzata, il cantante è concentratissimo sulla sua carriera solista. Dopo l’uscita del singolo estivo “Le Mans”, il cantante sta lavorando al nuovo album ed è più consapevole di se. “Lavorativamente in questo momento sono più consapevole. Il mio obiettivo è un album tutto mio, da solista, che non so quando arriverà, non c’è una data, ma arriverà. Poi sarà il momento di pensare a un tour tutto mio. Ho capito che voglio esprimere la mia arte al 100%, non solo nella musica ma anche per esempio nei videoclip. In quello di “Le Mans” ho già partecipato. Voglio buttarmi in qualcosa di nuovo, anche se questo spaventa, ma finora mi sono frenato, forse per delle mie insicurezze, ora non voglio farlo più” – ha detto dalle pagine di Tgcom.

Non solo, Federico ha anche confessato di essere cambiato in questi anni: “sono molto cresciuto in questi anni e tante cose sono cambiate. Ho scelto la carriera da solista, ho messo fine a una relazione importante (con Paola Di Benedetto, ndr), ho comprato casa a Milano… Ad oggi mi sento più maturo”.











