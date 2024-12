Fedez ha una nuova fidanzata? Il rapper paparazzato insieme a una ragazza misteriosa

La vita privata di Fedez continua ad essere oggetto di gossip. Dalla separazione con Chiara Ferragni, il rapper è spesso finito nel mirino dei paparazzi per i suoi flirt e presunte nuove storie d’amore. Solo durante l’estate è stato beccato con due diverse ragazze: la modella Garance Authie e Luna Shirin Rasia, nota per essere l’ex fidanzata di Michele Merlo. Con nessuna delle due c’è però stato un seguito, tanto che poche settimane fa Fedez è stato avvistato con un’altra ragazza in discoteca.

Fedez, nuova stoccata a Chiara Ferragni: "Chi perde un marito trova un tesoro"/ Poi la frase sul patrimonio

È chiaro che il rapper, dopo la fine di una storia così importante come lo è stata quella con sua moglie, non è pronto a tuffarsi anima e cuore in un’altra storia d’amore, preferendo flirt fugaci. Non è chiaro però se sia così anche nel caso della nuova ragazza con la quale è stato avvistato.

Chi è la ragazza nelle foto con Fedez? Le ipotesi del web

È il settimanale Chi, nel suo numero in edicola, ad aver pubblicato gli scatti che mostrano Fedez insieme a quella che potrebbe essere la sua nuova fidanzata. Annunciare l’identità della ragazza è però impossibile: nelle immagini la vediamo infatti coprirsi volto e testa, rendendosi irriconoscibile. “Fedez frequenta una ragazza misteriosa – si legge nel post annuncio di Chi, che aggiunge – Da qualche settimana il rapper esce con una giovane donna che non vuole apparire e si copre il volto. Chi è?” Intanto c’è già chi sul web lancia ipotesi: per qualcuno si tratterebbe di una persona che conosce anche Chiara Ferragni, per altri sotto la copertura ci sarebbe Chiara Biasi. Al momento non ci sono dettagli e notizia attraverso le quali è possibile confermare una delle due ipotesi.

Fedez, ex manager Doom condannato a 8 mesi in appello/ "Tentata truffa da 100 mila euro alla mamma"