Gianluca Ginoble ha una nuova fidanzata: la conferma definitiva è arrivata proprio dal tenore de Il Volo che quest’estate ha postato un selfie di coppia! Archiviata la storia d’amore con Eleonora Venturini Storaro, Gianluca Ginoble è tornato ad amare e questa volta a fargli battere il cuore è una biondina “misteriosa”! Proprio così non è dato sapere nulla sull’identità di questa ragazza che è apparsa in un selfie pubblicato dal cantante de Il Volo questa estate durante una vacanza trascorsa nell’isola di Santorini in Grecia. “Una piccola pausa dal mondo” la frase scritta dal cantante chiamata ad accompagnare lo scatto che conferma la presenza di una donna nella sua vita.

Piero Barone ha una fidanzata?/ Il cantante de Il Volo: “Aspetto l’anima gemella…”

Il 29enne si è immortalato abbracciato alla nuova fidanzata: una biondina dai capelli corti con tanto di tramonto alle loro spalle. Una foto romantica che conferma le voci che da tempo circolavano sulla vita privata e sentimentale del cantante.

Chi è la nuova fidanzata di Gianluca Ginoble?

Ma chi è la fidanzata di Gianluca Ginoble? Tutto tace sulla nuova fiamma del tenore del trio italiano de Il Volo conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. Del resto Gianluca si è sempre dimostrato molto attento e riservato sulla sua vita privata preferendo raccontare sempre poco lasciando parlare le sue canzoni. Naturalmente dopo la pubblicazione dello scatto è partita la caccia alla misteriosa ragazza, ma al momento ancora non è trapelato il nome della fortunata visto che lo stesso Gianluca non ha mai voluto comunicare la sua identità.

C'è Posta per te 2025, ultima puntata/ Diretta e storie: Il Volo e Gianni Morandi ospiti

Qualche anticipazione in realtà il cantante de Il Volo l’aveva rilasciata proprio negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin quando alla fatidica domanda sull’amore aveva dichiarato: “con un po’ meno di incoscienza, posso dirti che le cose sono cambiate”. Non solo, il cantante aveva sottolineato che prima di prendere qualsiasi decisione era importante fare un lavoro personale partendo dall’amor proprio. Poi sul finale la confessione: “in questo momento sono molto felice e sto amando”.