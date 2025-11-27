Sossio Aruta, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, ha trovato nuovamente l'amore: ecco chi è la fidanzata.

Nella vita di Sossio Aruta c’è un nuovo amore. A svelare la presenza di una fidanzata è stato lo stesso ex protagonista di Uomini e Donne che, rispondendo alle domande dei fan su Instagram, ha raccontato di star vivendo un periodo sereno accanto ad una donna che ha conquistato il suo cuore. Una rivelazione, quella di Sossio, che ha immediatamente scatenato la curiosità dei fan che hanno cominciato a chiedersi chi sia la nuova fidanzata di Sossio. Per ora, tuttavia, su di lei, ci sono pochissime informazioni. Pochissimi, infatti, i dettagli che Sossio ha svelato.

La fidanzata è napoletana, esattamente come Sossio, e dai piccolissimi dettagli delle foto pubblicate sui social, dovrebbe avere i capelli ricci e scuri. Non si sa, tuttavia, quale sia il suo nome e quale sia la sua professione. In futuro, tuttavia, Sossio ha promesso che svelerà qualcosa in più.

Sossio Aruta: un nuovo capitolo sentimentale dopo la fine della storia con Ursula Bennardo

Sossio Aruta è stato uno dei protagonisti storici del trono over di Uomini e Donne. L’ex cavaliere ha partecipato per diverso tempo al programma fino a trovare in Ursula Bennardo la donna giusta con cui lasciare definitivamente la trasmissione. La storia con Ursula è stata importante per Sossio che, con l’ex dama, ha formato una famiglia mettendo al mondo la piccola Bianca. Sossio, inoltre, si è anche trasferito a Taranto per vivere la quotidianità della sua famiglia ma poi tutto è finito.

Oggi, Sossio e Ursula hanno due vite separate e sono due genitori separati di Blanca. Se la Bennardo pare essere ancora single, Sossio ha invece aperto un nuovo capitolo sentimentale che, però, resta super riservato anche se la curiosità dei fan è davvero tanta.