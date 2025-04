Helena Prestes al centro di una nuova polemica. Il Grande Fratello è finito da quasi due settimane, ma i fandom nati per sostenere i concorrenti continuano ad essere particolarmente agguerriti. Com’è noto, Helena è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del GF, insieme ad altri gieffini come Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Javier Martinez, Zeudi Di Palma e Jessica Morlacchi. In particolare, le due “rivali femminili” sono state Shaila ed Helena, che si sono scontrate per gran parte del tempo trascorso nella Casa, dando vita a due fazioni contrapposte, schierate rispettivamente a favore dell’una o dell’altra.

Alla fine, ad avere la meglio è stata la Prestes, che ha battuto Shaila durante la semifinale, eliminandola definitivamente dal gioco. Una volta finito il GF, la ballerina è entrata in una crisi profonda, lasciando Lorenzo in diretta e confessando di star vivendo un periodo di forte depressione a causa degli attacchi ricevuti in questi mesi. Dall’altro lato, la brasiliana si è trovata con una situazione piuttosto diversa, condividendo sui social la sua quotidianità felice al fianco di Javier. Nonostante ciò, però, nelle ultime ore si è lasciata andare ad una mossa social che ha scatenato di nuovo le critiche.

Helena Prestes provoca Shaila Gatta? Un sondaggio scatena la polemica

Poche ore fa, Helena Prestes ha condiviso sul suo canale Instagram un sondaggio lanciato dalla pagina “marcosdiasgram”, in cui si chiede di votare la donna più sexy d’Italia tra lei, Guendalina Tavassi, Ilary Blasi, Giulia Salemi, Bianca Guaccero e la sua ex coinquilina Shaila gatta. Una condivisone che ha fatto storcere il naso a molti, dal momento che Helena ha di fatto invitato i suoi follower a votare per lei. In un momento in cui si parla tanto di solidarietà femminile, port del genere risultano piuttosto divisivi, motivo per il quale l’ex gieffina è stata criticata aspramente sui social.

Inoltre, la presenza di Shaila nel sondaggio ha reso il tutto più polemico, considerando i loro trascorsi burrascosi. Ad ogni modo, la Prestes sembra non aver dimenticato affatto quanto accaduto nella Casa, non perdendo occasione per lanciare frecciatine velate ai suoi ex coinquilini. Negli ultimi giorni, ha messo like e commentato a diversi video contro i suoi “nemici” del Grande Fratello, ripercorrendo gli scontri avuti negli ultimi sei mesi. D’altronde, il GF si è concluso da pochi giorni e, come spesso accade, per i concorrenti non è facile lasciarsi subito tutto alle spalle.