Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello e c’è un’atmosfera particolare dato che ogni appuntamento è ormai propizio per aggiungere nuovi concorrenti alla lista – per ora occupata solo da Lorenzo Spolverato – dei finalisti del reality. Tutti chiaramente sperano di poter raggiungere l’ultimo atto della trasmissione condotta da Alfonso Signorini, soprattutto dopo i tanti mesi trascorsi nella Casa più chiacchierata d’Italia, ma ovviamente non c’è posto per tutti. Chi sarà la prima finalista donna del Grande Fratello? Dopo il primo verdetto dedicato solo alla compagine uomini, questa sera potrebbe toccare alla prima donna e ovviamente diversi sono i nomi da considerare plausibili.

Prima finalista donna del Grande Fratello ‘cercasi’; un modo simpatico per introdurre un pronostico su quello che potrebbe essere il verdetto di questa sera che porterebbe una donna all’ultimo atto del reality. La scorsa settimana è stata la volta di Lorenzo Spolverato e tra le donne più quotate per raggiungerlo spicca il nome di Helena Prestes. Quasi superfluo sottolineare – per chi ha seguito il programma – il grande sostegno del pubblico nei suoi confronti; quanto basta per primeggiare rispetto alle coinquiline. Sulla stessa lunghezza d’onda però anche Zeudi Di Palma che, forse, potrebbe anche aver guadagnato punti rispetto alla modella brasiliana soprattutto dopo le scaramucce che hanno posto fine alle speranze di chi inneggiava alla ship.

Prima finalista donna del Grande Fratello, non solo Helena Prestes e Shaila Gatta: ‘occhio’ ad Amanda Lecciso…

Oltre ad Helena Prestes e Zeudi Di Palma, non è da escludere il nome di Stefania Orlando come prima finalista donna del Grande Fratello; il suo ritorno è stato ben accolto dal pubblico e già la sua prima esperienza nel reality qualche anno fa aveva fatto breccia nel cuore degli appassionati. Motivo valido per vederla, seppur non come prima, nella lista dei finalisti di questa edizione. Anche Amanda Lecciso si è guadagnata un discreto seguito; sempre diretta, senza filtri e capace di superare indenne già più volte lo spettro del televoto.

Il pronostico rispetto alla possibile prima finalista donna del Grande Fratello non può che chiudersi con un ultimo nome: Shaila Gatta. Discussa, spesso divisiva rispetto al parere del pubblico e del web; c’è però un dato di fatto che la accomuna ad Amanda Lecciso ovvero gli innumerevoli scontri al televoto superati con successo. Per lei, un possibile ruolo da contraltare di Helena Prestes non è da escludere.