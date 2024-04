Chi è la ragazza della segnalazione su Mario Cusitore a Uomini e Donne?/ Ex corteggiatrice di…

Segnalazione su Mario Cusitore a Uomini e Donne: ecco chi è la ragazza

Segnalazione su Mario Cusitore nel corso della puntata di Uomini e donne in onda mercoledì 24 aprile 2024. Maria De Filippi spiega che Ida Platano, su Instagram, ha ricevuto una nuova segnalazione su Mario su cui vorrebbe indagare. Con l’aiuto della redazione, Ida chiama la ragazza in questione prima di affrontare Mario Cusitore che, in studio, nega tutto ribadendo la propria innocenza. Nel corso della registrazione del 22 aprile 2024, tuttavia, la segnalazione è stata confermata e Mario, prima di essere eliminato da Ida, ha ammesso di aver visto questa ragazza in un B&B aggiungendo, però, di non aver fatto assolutamente nulla con lei, ma chi è la ragazza in questione?

A svelare alcuni dettagli sull’identità della ragazza protagonista della segnalazione su Mario Cusitore a Uomini e Donne è Lorenzo Pugnaloni che, oltre a pubblicare le varie anticipazioni, ha fornito importanti indicazioni sulla ragazza.

La ragazza della segnalazione su Mario Cusitore è un’ex protagonista di Uomini e Donne

Stando a quello che riporta Lollo Magazine, la ragazza protagonista della segnalazione su Mario Cusitore a Uomini e Donne si chiamerebbe Melissa e avrebbe partecipato a Uomini e Donne nella stagione 2021/2022 per corteggiare Alessandro Vicinanza, ex fidanzato di Ida Platano e attuale fidanzato di Roberta Di Padua.

Stando alla segnalazione ricevuta da Ida Platano nella puntata in onda oggi, Mario sarebbe stato visto in compagnia di questa ragazza mentre usciva da un B&B. Nella puntata odierna, Mario nega tutto ma nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 22 aprile 2024 è saltata fuori tutta la verità: Mario, infatti, ha confermato di essere stato con questa ragazza aggiungendo, però, di non essere mai andato oltre.











